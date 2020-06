Pierde Nuevo León 63,151 empleos de enero a mayo

En mayo, el empleo en Nuevo León (NL) mantuvo su tendencia negativa de los dos meses previos como consecuencia de las medidas adoptadas en contra del Covid-19, y a decir de los especialistas el retroceso en este rubro se mantendrá en los próximos meses, por lo que la tasa de desempleo se incrementará de manera importante.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social indicaron que en el mes en cuestión la entidad reportó un millón 569 mil 776 empleos, lo que representó 27 mil 441 menos que los registrados el mes previo, con lo que en los últimos dos meses (abril y mayo) en los que se suspendieron actividades no esenciales y se implementó el confinamiento, la pérdida total de plazas laborales asciende a 80 mil 499.

Pese a lo anterior, el positivo desempeño reportado en los dos primeros meses del año, llevó a la entidad a disminuir a 63 mil 151 la pérdida de empleos acumulada en los primeros cinco meses del año.

“El desempeño del empleo ha sido bastante débil debido a que la recuperación ha sido más lenta de lo esperado. La recuperación se ha dado en forma de u prolongada y habían dicho que sería en forma de v, pero no es así”, señaló Jesús Garza, director general de Soluciones Financieras GAMMA y profesor en Egade Business School.

Agregó que, “lo anterior se debe a varios factores, el primero es porque el gobierno está dedicando un bajo porcentaje del PIB en recursos fiscales para incentivar a la economía, y el segundo es que en Estados Unidos parece que va a haber un segundo brote de coronavirus y si esto sucede también perjudicaría a México en sus expectativas sobre la recuperación de la economía.

“Si en Estados Unidos hay un segundo brote de coronavirus nos va a afectar a todos en cuanto al rubro del empleo, por eso la importancia de tratar de contener los contagios en esta etapa en donde se están registrando más personas con este padecimiento”.

Garza consideró que todavía en los próximos meses vamos a tener pérdidas de empleos por el lado del segmento de servicios, pues se perdieron muchísimos, y que gradualmente se va a empezar a recuperar el sector manufacturero, pero todavía se verán recortes importantes, pues no se ha abierto totalmente la economía.

“Todavía no llegamos al fondo en la pérdida de empleos en la entidad, hasta que no se reactive por completo la economía estadounidense y sobre todo el sector industrial”, detalló.

Jesús Rubio, investigador del Colegio de la Frontera Norte, indicó que ante las medidas adoptadas contra el Covid-19 esta caída del empleo era esperada, tanto para la entidad como para el país.

“Inclusive la tasa de desempleo puede ser peor en los siguientes meses, porque la gente, por estar en cuarentena, no estaba buscando trabajo y si es así el Inegi no te considera desempleado, pero cuando salgan a buscarlo y no lo encuentren el número de desempleados reportados va a crecer”, señaló.

Para Rubio, los empleos más difíciles de recuperar serán aquellos que se perdieron porque las empresas o negocios cerraron debido a que no tuvieron el suficiente flujo para mantener sus operaciones.

“Hay empresas que a lo mejor despidieron personal, pero que lograron mantener sus operaciones y con la reactivación se esperaría que vuelvan a contarlos, pero las empresas que cerraron, sobre todo las pequeñas y medianas, es prácticamente imposible que vuelvan a operar, por lo que sus empleos se perdieron de manera definitiva”, agregó.

SECTOR CONSTRUCCIÓN, EL MÁS AFECTADO

Durante el periodo de abril y mayo, los dos meses en que se aplicó la medida de confinamiento entre la población y se suspendieron actividades no esenciales entre las empresas, Nuevo León registró una pérdida de 80 mil 499 empleos, siendo el rubro de la construcción el más afectado.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalaron que en mayo el sector de manufacturas fue el que mayor pérdida de empleos registró, con un total de ocho mil 282 plazas, para cerrar en 509 mil 343; seguida por el sector servicios, con siete mil 150, al concluir mayo con 371 mil 366 empleos; y en tercer puesto se ubicó el rubro de la construcción, con una pérdida de cuatro mil 871 empleos, al ubicarse en 119 mil 865 plazas.

Sin embargo, dado que la actividad de la construcción fue una de las que se suspendió a partir de abril, mes en el que perdió 23 mil 237 empleos respecto a los registrados en marzo, en el periodo de abril a mayo disminuyó en 28 mil 108 sus plazas laborales, con lo que se ubicó en la primera posición con las mayores pérdidas de trabajo en estos dos meses.

En segunda posición se ubicó el rubro de servicios con una disminución de 21 mil 37 plazas en el bimestre en cuestión, seguida del rubro transformación con una pérdida de 17 mil 810 empleos.

Jesús Garza, director general de Soluciones Financieras GAMMA y profesor en Egade Business School, dijo que ante el cierre de restaurantes y plazas comerciales, era un hecho que uno de los segmentos más afectados por las medidas contra el Covid-19 sería el de servicios.

“Las perspectivas para el empleo no son buenos para los siguientes meses, es más, en el año se van a perder más empleos, pues el impacto del Covid-19 es muy fuerte, se podrán recuperar algunos en el sector manufacturero de Nuevo León, pero a nivel nacional la mayoría de las entidades van a perder empleos”, añadió.