Piden impulsar lactancia en centros de trabajo

Aunque ha habido avances por parte del Gobierno y las empresas, aún falta mucho por hacer para que la mujer trabajadora pueda practicar la lactancia materna de manera segura, lo que ayudaría a incrementar el porcentaje de mamás puedan alimentar a sus hijos.

Lo anterior además de dar los nutrientes necesarios a los infantes, reduce las enfermedades a temprana edad.

Sergio Fernández Ortiz, director del Instituto Pediátrico CM Zambrano-Hellion TecSalud mencionó que “no se tienen cifras precisas en Nuevo León, pero a nivel nacional la lactancia materna anda alrededor del 30 por ciento. Aún es muy bajo”.

“Hemos avanzado en cierto punto gracias a varias acciones que ha hecho el Gobierno y el esfuerzo de los profesionales de la salud para buscar que se incremente el número de madres que puedan lactar”, dijo el especialista.

Agregó que en esta cultura “son muchos los factores que inciden, pero los que más intervienen es la falta de información, la conducta de no darle atención a la prevención, es decir que no atendemos la parte educativa desde antes de que se embarace o dé a luz la mujer de la fuerza laboral; además ésta no encuentra los espacios, ni el tiempo para poder lactar y trabajar al mismo tiempo, son los tres retos más importantes”.

Mencionó que algunos de los lugares donde se han instalado lactarios son en el Congreso de Nuevo León, el aeropuerto internacional y los hospitales del Tec Salud.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al cierre de 2018 en Nuevo León había do millones 420 mil 543 personas ocupadas, 38.2 por ciento son mujeres, es decir alrededor de 924 mil. De las personas ocupadas un millón 896 mil 669 son asalariadas.