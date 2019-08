Petroquímica requiere inversión inicial de 25 mdd

México realmente está en un punto ideal para que la industria petroquímica despegue, y es que es un sector fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como son: textil, automotriz, transporte, electrónica, construcción, plástico, fertilizantes, farmacéutica, limpieza y la química.

José Luis de la Cruz, director del IDIC, opinó que hace falta una política industrial, así como la integración de estas cadenas productivas alrededor de este recurso natural, además de que la banca de desarrollo acompañe a las compañías con financiamiento.

Estimó que se requieren inversiones iniciales entre 20 y 25 millones de dólares para empezar a generar una nueva etapa en este sector en un plazo no mayor a 10 años.

Un gran reto es la parte de la innovación constante, es un elemento que debe desarrollarse en el país junto con la preparación de talento correspondiente, indicó.

“México tiene el potencial de tener un sector petroquímico a nivel mundial, primero porque tiene el producto natural, segundo ya tiene con empresas de la industria química y algunas de la petroquímica que son competitivas a nivel global y tercero, en esta administración se tiene la perspectiva de que el sector energético es estratégico, lo cual es esencial para el país”, añadió el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C.

Expresó que el estatus actual de este sector es una falta de conectividad entre la extracción del recurso natural y algunos productos químicos y petroquímicos que ya se generan y que son importados en su mayoría, ya que muy pocos se producen en el país.

Sin embargo, De la Cruz insistió en encontrar un esquema de colaboración público-privada que genere un modelo de negocio que además de impactar en el desarrollo económico y social en el país conviva con la estrategia que tiene el gobierno federal y termine de aceptar la necesidad de que invierta el sector privado nacional e internacional en este rubro.

Según el investigador Ramsés Pech, sino se invierte en este sector se corre el riesgo de generar un problema de seguridad industrial al no contar con materiales que ayuden a tener en la industria como la construcción de tecnología que mucha de ella requiere de partes que provienen de esta actividad como algunos productos que el ser humano consume en forma cotidiana.

Para Roberto Mendoza, catedrático de la escuela de negocios de la UDEM, este sector está en penumbras mientras no se definan reglas claras para que los privados se animen a invertir.

“Se necesita que el gobierno actual primeramente destrabe el proceso de las Rondas petroleras, lo que sería una señal clara de que va en serio”.

“Con reglas claras le entramos a la petroquímica en México”: Alfa

A Grupo Alfa le interesaría invertir en paraxileno que hace años se lo compraba a Pemex, pero la empresa productiva del estado lo dejó de producir, dijo Álvaro Fernández Garza, director general de Alfa.

El CEO comentó que ellos traen ese producto y otros de otras partes del mundo desde que Pemex dejó de producirlo.

“Si Pemex empezara a producir paraxileno (…) Vamos hacer inversión conjunta para producirlo por supuesto que nos interesaría, en la medida de que podamos reducir las importaciones y producirlo aquí sería algo fantástico. Hay otros productos que nos vendía Pemex pero por la reducción en la producción ya no los está vendiendo, no pasa nada lo traemos de otro lado.

“Es muy triste que como país tengamos que estar importando de otras partes cuando podemos reactivar la petroquímica.

“Para nosotros esto sería una señal para recuperar la confianza”, subrayó el directivo.

Por su parte, Héctor Enrique Benavides Tostado, analista de Vector Wealth Management, consideró que en el corto plazo no ve factible que Alpek entré a ningún proyecto grande en México.

“En este momento la empresa está ocupada con la planta de Corpus Christi en Texas, un proyecto de mil 200 millones de dólares que será la línea de producción de PTA/PET más grande del mundo”.

Recordó que hace 10 años Alpek junto con otras empresas mexicanas estuvieron interesadas en el proyecto Etileno XXI, que finalmente desarrollaron Braskem e Idesa, el cual se ha visto afectado por falta de suministro de etano de Pemex.

Potencialmente podría haber nuevos proyectos petroquímicos grandes en México, pero para ello será necesario que se pueda garantizar el suministro de materias primas a precios competitivos.

En su opinión, con los problemas que ha tenido la puesta en marcha de gasoductos en el país y con la producción de Pemex todavía en declive, no está garantizado un suministro barato de materias primas

Y para Alpek su foco está en bajar su apalancamiento a 1.6 veces después de la venta de cogeneración.

“Tienen una estrategia de crecimiento particularmente en integración vertical, fortalecimiento de operaciones existentes y reciclaje de PET.

Para que Pemex invierta en petroquímica habría que meter recursos particularmente en las refinerías para subir su output de las materias primas que se utilizan.

El analista señaló que esto no estaría descartado, pero es difícil porque requieren un overhaul mayor e invertir en una parte pequeña no garantiza resultados de toda la refinería. Particularmente porque su output depende de la disponibilidad de crudo y gas y eso no parece que se arreglaría en el plazo inmediato/mediano.

Benavides Tostado, mencionó que Alpek tendrían que ver todas las alternativas para ver si es mejor en joint venture (JV) con Pemex o por separado. Es aún muy prematuro.