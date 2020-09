Pedro Trejo: Pago en importaciones virtuales de mercancías no originarias del T-MEC

Fuente: Cortesía

Hemos comentado la fórmula “EL MENOR DE LOS DOS” del Artículo 2.5 del T-MEC, en donde por ejemplo, si una mercancía se importa a México al amparo de un programa de diferimiento de aranceles (IMMEX) y subsecuentemente se exporta a EUA o se utiliza como material en la producción de otra mercancía subsecuentemente exportada a dicho país, o se sustituye por una mercancía idéntica o similar utilizada como un material en la producción de otra mercancía posteriormente exportada a éste, la Parte (México) de cuyo territorio se exportó la mercancía, entonces: i) determinará el monto de los aranceles (impuesto de importación-IGI) como si el bien exportado se hubiera destinado al consumo interno; y ii) podrá eximir o reducir dicho monto en la medida que lo permita la fórmula.

Para los efectos del Artículo 2.5 se prevé que al introducir mercancías no originarias a México bajo un programa de diferimiento, los importadores están obligados al pago del IGI cuando dichas mercancías sea introducidas de un país no Parte del T-MEC y éstas sean posteriormente retornadas o exportadas a EUA o Canadá; por lo que el IGI causado en México por la introducción de mercancías No originarias podrá pagarse en las siguientes fechas: a) de la importación; b) del cambio de régimen de importación temporal a definitiva; c) al tramitar el pedimento de retorno o exportación; d) de la importación virtual; o bien, e) dentro de 60 días naturales siguientes a la fecha en que se haya realizado el retorno o exportación, mediante pedimento complementario el cual es utilizado para comprobar el monto del arancel pagado por las mercancías ingresadas físicamente en EUA o Canadá.

Tratándose de exportaciones indirectas el Artículo 2.5 será aplicable siempre que se tramiten pedimentos virtuales; sin embargo, el pedimento complementario no es aplicable a estas operaciones, toda vez que para establecer el monto de los aranceles susceptibles de reembolso, exención o reducción en México, se exige la presentación de una prueba suficiente del monto de aranceles pagados en relación con la mercancía que subsecuentemente se exporta a territorio de EUA o Canadá y puesto que el T-MEC prevé un plazo de 60 días a partir de la fecha de la exportación o del retorno, físicos, para que de ser el caso, el exportador presente a la autoridad mexicana la prueba de los aranceles pagados en EUA o Canadá.

Por lo que se refiere a la responsabilidad de trasferencias virtuales, las empresas que cuenten con un programa de diferimiento y que efectúen las transferencias serán responsables por la determinación del IGI y, en su caso, del pago de las diferencias y los accesorios que se originen por dicha determinación. De igual modo, una empresa IMMEX que recibe las mercancías transferidas será responsable por el pago de dicho impuesto hasta por la cantidad determinada por la otra empresa que le efectuó la transferencia. ¿Cómo ves? .

