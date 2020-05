Pedro Trejo: Obligación fiscal de las empresas

Fuente: Cortesía

El Código Fiscal prevé que: “Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran”. De esta forma la obligación, ex lege, de pagar impuestos sólo existe cuando los mismos se encuentran establecidos en una ley emitida conforme al procedimiento de creación de leyes previsto en la Constitución. Pues es aquí cuando surge la relación jurídica-tributaria conformada por el conjunto de obligaciones que deben realizar el contribuyente y el fisco, y que se extingue cuando aquél deja de realizar las actividades reguladas por la ley tributaria. Por esta misma razón tampoco existe la retroactividad en materia tributaria.

Atendiendo al principio “No hay tributo sin ley”, en materia de aranceles únicamente los contribuyentes o empresas estarán obligados a pagar las contribuciones a la importación o exportación cuando la ley que los crea sea expedida conforme al procedimiento autorizado en la Constitución, y su causación se materialice conforme a las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes vigentes durante el lapso en que ocurra el supuesto o hecho generador del gravamen, por ejemplo, la introducción de mercancías al país o su salida del mismo.

Doricela Mabarak define a la obligación fiscal como “el vínculo jurídico que se establece entre el fisco y el gobernado, mediante el cual éste deber de dar, hacer, no hacer o tolerar algo, a favor de aquél, en la forma y términos previstos por la ley fiscal”. A su vez, menciona que esta obligación es el género y que su especie es la obligación tributaria que define como “el vínculo de derecho en virtud del cual el sujeto pasivo denominado, contribuyente, debe entregar al fisco una suma de dinero u otros bienes con valor económico, en la forma y términos previstos por la ley tributaria aplicable al caso específico de que se trate”. Sánchez Miranda, señala que la obligación fiscal-tributaria es de dos tipos: La que implica para el gobernado pagar contribuciones, pero no en todos los casos, ya que en ocasiones por las características de cada contribución el pago no se realice como el caso de mercancías exentas; y las formales, que no implican por si un pago, pero hay que cumplirlas, v.gr. la presentación de declaraciones o pedimentos.

La obligación fiscal en general, puede emanar de cualquier disposición jurídica dictada por una autoridad ya sea ésta de carácter legislativo o administrativo, mediante una ley, un decreto o un acuerdo gubernamental, a condición de que la haya dictado autoridad competente, y sea general, impersonal y abstracta; en tanto que la obligación tributaria sólo puede emanar de una ley expedida por el Poder Legislativo, y además también debe estar dotada de impersonalidad, generalidad y abstracción.

Por tanto, ninguna autoridad puede exigirnos el pago de una contribución si ésta no está en una ley constitucional y se esté en el supuesto material de su causación.

