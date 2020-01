Pedro Trejo: Nuevas reglas que atiende las medidas de austeridad republicana, ¿Desalientan la inversión de las maquiladoras?

Fuente: Cortesía

El 9 de diciembre la Secretaria de Economía (SE) publicó en el DOF el Acuerdo que modifica las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, mismo que entró en vigor el día siguiente. Esta modificación atiende, entre otros aspectos como NOM’s, avisos y permisos automáticos, a las medidas de austeridad republicana implementadas desde mayo a la Administración Pública Federal con carácter de obligatorias; por tanto, esta modificación establece medidas de simplificación administrativa como la reducción de plazos de respuesta de la SE, la utilización de Fe de hechos de fedatarios públicos, la utilización de correos electrónicos y medios tecnológicos en los trámites para “acelerar” la emisión de resoluciones al ciudadano.

Las modificaciones más relevantes del Acuerdo prevén: a) Mayor utilización de medios o plataformas electrónicas en los diversos trámites con el propósito de que los usuarios no tengan que trasladarse físicamente a las Representaciones Federales. b) Los casos en los cuales se deberá de emitir y presentar electrónicamente una “Fe de Hechos” levantada por un fedatario público, que cumpla con ciertos requisitos y la presentación de evidencias que den certeza a la autoridad, transfiriéndose el costo de estas actuaciones a las empresas, y que antes efectuaba la propia SE. c) Para los trámites presentados en oficialía de partes (ahora pocos) se exige la presentación del autorizado con su e.firma con la documentación anexa a la solicitud en archivo electrónico. d) Se modifica Acuerdo de NOM’s con el fin de otorgar certidumbre y mantener actualizado el marco regulatorio de estas medidas, y por otro lado, se endurecen en la mayoría de los casos para exigir su cumplimiento en el punto de entrada al país. e) Asimismo, con el propósito de asegurar que las mercancías de importación cumplan con los estándares de seguridad mínimos y de evitar que se importen utilizando supuestos de excepción de NOM’s tales como para ser destinadas al uso directo del que las importa o que no vayan a expenderse al público tal y como son importadas, se actualiza la lista de NOM’s vigentes. f) En el caso de las mercancías sujetas al requisito de avisos o permisos automáticos (Anexo 2,2.1), por ejemplo productos del hierro, máquinas tragamonedas o calzado, el valor y precio unitario contenidos en el permiso deberán coincidir con la factura comercial que ampare la importación.

Relacionado con los tramites IMMEX, PROSEC y DRAW BACK también se publicó en la página Web del SNICE el Boletín 0016 que aclara información relacionada con el referido Acuerdo: https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/Boletin_0016_tramitesprogramas-Boletin_20191209-20191209.pdf

En suma, si bien dichas medidas simplifican trámites, lo cierto es que las mismas también han representado un dolor de cabeza para las empresas IMMEX debido al trato que les da la SE como “patibularias”, así como por la falta de sensibilidad del gobierno federal en su conjunto para promover la inversión y desarrollo en este sector.

