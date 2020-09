Pedro Trejo: Fórmula “El menor de los dos” en el T-MEC”

Fuente: Cortesía

El Artículo 2.5 del T-MEC (303 del TLCAN) establece restricciones a los programas de diferimiento de aranceles —tales: el Programa IMMEX o el régimen de depósito fiscal de la industria automotriz terminal—, así como a la devolución del impuesto general de importación (IGI-Arancel) mediante el mecanismo “Drawback”, para mercancías No originarias de la región de Norteamérica que se introduzcan a México y que sean subsecuentemente exportados o retornados a EUA o Canadá.

Una de las características del régimen de importación temporal es que resulta procedente declarar en el pedimento la forma de pago “5 Temporal No Sujeta a Impuestos”. Sin embargo, este régimen tiene matices, toda vez que este beneficio de no pagar el IGI al momento de la importación, en principio resulta inaplicable en importaciones con programas de diferimiento o de devolución de aranceles, como es el caso de importaciones temporales de materias primas o insumos por empresas maquiladoras en las cuales existe la obligación del pago del IGI que corresponda por la aplicación del Artículo 2.5 a las mercancías no originarias de la región y como consecuencia resulte un saldo de IGI a pagar en México o en EUA o Canadá, derivado de la fórmula conocida como “El menor de los dos”. Esto es, se prevé que México no podrá reembolsar el monto de aranceles aduaneros pagados, ni eximir o reducir el monto de aranceles aduaneros adeudados, en relación con una mercancía no originaria (de la región) importada a México, cuando dicha mercancía sea: i) posteriormente retornada o exportada a EUA o Canadá; ii) utilizada como material en la producción de otro bien posteriormente exportado a EUA o Canadá; o iii) sustituido por un bien idéntico o similar utilizado como material en la producción de otro bien posteriormente exportado a EUA o Canadá; en una cantidad que exceda al menor entre “El menor de los dos” impuestos (aranceles). Por tanto, podrá existir una exención del pago del IGI en México sólo cuando se aplique dicha fórmula y se dé alguno de los siguientes supuestos: a) el arancel en México sea mayor que el de EUA o Canadá, en este caso la exención será parcial y la diferencia se pagará en México; o b) cuando el arancel en EUA o Canadá sea igual o mayor que el de México, en este supuesto la exención será total y no habrá impuesto a pagar en México. Empero, a este respecto existen algunas excepciones, por ejemplo, el Artículo 2.5 no es aplicable tratándose de retornos a los EUA o Canadá, cuando dicha mercancía se retorne en la misma condición en que se haya importado temporalmente.

La fórmula “El menor de los dos” también se utiliza en importaciones conforme a los Artículos 14 del Tratado entre México y la Unión Europea y 15 del Tratado con los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. ¿La aplicas estratégicamente?

El autor es Socio Director de Consultoría y Servicios ENCOR .

