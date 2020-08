Pedro Trejo: Beneficios de la seguridad en la cadena de suministro

Fuente: Cortesía

Conocemos que en el mes de julio pasado el SAT redujo las facilidades para las Empresas Certificadas en IVA-IEPS, dejando prácticamente solo el beneficio del crédito fiscal del 100 por ciento de estos impuestos para las importaciones temporales IMMEX. Sin embargo, algunos de los beneficios que se suprimieron para estas empresas certificadas, se trasladaron a las empresas registradas Operador Económico Autorizado (OEA).

Consideramos que la intención del SAT es fortalecer los beneficios de las Empresas OEA y promover su registro. Recordemos que el OEA es un programa de certificación que busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y logística del comercio exterior a través de la implementación de estándares mínimos de seguridad para las empresas manufactureras y comercializadoras, así como socios comerciales, en armonía con los objetivos del Marco Normativo de la Organización Mundial de Aduanas para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE) y el Convenio de Kyoto Revisado.

Las “empresas certificadas” nacieron en enero 2003 con las adiciones de los artículos 100-A, 100-B y 101-A de la Ley Aduanera, teniendo su antecedente en las reglas generales publicadas en octubre del 2002. Bajo este esquema original de “empresas confiables” o “contribuyentes cumplidos” (también llamados NEEC) se dio un paso insípido a la desregulación aduanera para empresas seguras, ya que lo que pretendió la Administración General de Aduanas fue reducir la tramitología y requisitos del despacho aduanero para hacerlo expedito, fácil y económico, concediendo criterios flexibles de aplicación en infracciones y sanciones aduaneras. Por lo que, con los cambios recientes a las reglas generales de comercio exterior que trasladan a las Empresas OEA los beneficios que tenían las Empresas Certificadas IVA-IEPS, se vuelve a la intención original de otorgar mayores facilidades administrativas y operativas a las “empresas seguras”. Por lo que las Empresas OEA cuentan ahora con el mayor número de beneficios, dentro de los cuales podemos destacar: la no obligación de proporcionar la Manifestación de Valor en importaciones IMMEX; el otorgamiento de temporalidad de 36 meses para insumos o materias primas; la facilidad para descargar en el despacho aduanero menos del 10-15 por ciento de la mercancía; reducción de revisiones hasta un dos por ciento del total de sus embarques; priorización en contingencias en el despacho aduanero; autorización de servicios extraordinarios; plazo de 10 días para tramitar un pedimento que ampare mercancías excedentes o no declaradas obteniéndose su liberación inmediata sin sanción; utilización de los carriles “exprés” y/o “fast”; ventajas en tránsito aduaneros y ha transportistas; presentación de pedimentos consolidados pagando los primeros 20 días de cada mes; efectuar importación con revisión en origen; despacho a domicilio a la exportación; etc.

Finalmente, en la práctica hemos observado que los OEA tienen “actuación de buena fe” en el caso de investigaciones o averiguaciones previas en el caso de contaminación (drogas, armas, etc.) de sus embarques; así como más plusvalía, competitividad y mayores fortalezas frente a sus competidores. Comunícate con nosotros.

El autor es Socio Director de Consultoría y Servicios ENCOR.

