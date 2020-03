Pedro Obregón: Entendimiento del negocio en Recursos Humanos

Fuente: Cortesía

La SHRM / (Society of Human Resources Management) define que el business acumen o entendimiento del negocio es la habilidad de entender y aplicar la información para contribuir al plan estratégico del negocio.

Según la Consultora Gartner solo el 13 por ciento de los CEOs que a nivel mundial contestaron una encuesta consideran que Recursos Humanos contribuye con los objetivos del negocio. ¿Un baño de agua fría verdad?.

Algunas de las habilidades que deberíamos de estar desarrollando son: conocer el mercado en el que nuestro negocio está, conocer a nuestros clientes; conocer los cambios tecnológicos y cómo estos afectan a nuestra organización en los procesos, tecnologías y personas.

En Viva Aerobus, donde actualmente me desempeño, buscamos desarrollar estas habilidades en nuestros colaboradores implementando algunas iniciativas que nos han sido de gran ayuda.

Para conocer nuestro mercado nada mejor que conocer a nuestro cliente, una gran ventaja que tenemos es que podemos ver frente a frente al consumidor final que, en este caso, son nuestros pasajeros.

Cada temporada alta implementamos el programa de voluntarios, donde los colaboradores que no trabajan en áreas operativas pueden en esta época inscribirse para acudir a los aeropuertos para atender directamente al pasajero.

Primero reciben una capacitación para que conozcan nuestras políticas, términos y condiciones para poder después ayudar a los clientes a resolver sus dudas o agilizar algunos de sus procesos al llegar a un aeropuerto.

Esto lo hacemos no solo en la ciudad en la que trabajan, ya que si desean colaborar como voluntarios en cualquier otra ciudad donde tenemos establecida una base de operaciones también lo pueden hacer; esta parte ayuda a construir mayores cadenas de apoyo en nuestros colaboradores al conocer a compañeros que bajo otras circunstancias sería muy difícil que convivieran.

De regreso a sus labores este nuevo conocimiento les ayuda a tomar decisiones enfocadas en el cliente final que son nuestros pasajeros fortaleciendo nuestro valor principal como compañía: "El cliente es primero".

Estar atento a las tecnologías y nuevos estándares de trabajo lo hacemos alentando la innovación. Llevamos ya dos años con el concurso de innovación, donde han surgido muchísimas ideas tanto para mejorar procesos internos (la mayoría) como proyectos que mejoran la satisfacción de nuestros clientes.

Buscamos que todos nuestros colaboradores tengan la "mentalidad de dueño", que implica dejar a la organización que sea flexible, que cambie políticas y tome decisiones que modifiquen nuestros procesos. Imagínense lo raro que sería pedirles por un lado que piensen como dueños, que sean innovadores para luego decirles: No, no se puede, no lo permiten nuestras políticas. Este es un gran reto donde todos en la organización y principalmente los líderes trabajamos continuamente.

Pensando mejor en entender nuestro negocio, les comparto que al momento de escribir esta aportación nos encontramos por iniciar la segunda semana de que la enfermedad COVID-19 llegó a nuestro país, por lo que me surge la pregunta: ¿Hay algo que pudimos hacer diferente como líderes de nuestra empresa para evitar o prever la situación en la que estamos hoy? ¿Pudimos haber previsto algo los dos meses anteriores que nos ayudara a llegar mejor preparados hoy?.

Si gustan saber más de lo que les platiqué, les dejo como referencia estas bibliografías que son parte de la biblioteca de Viva Aerobus: ‘The Founder's Mentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth’ de Chris Zook & James Allen; y ‘El principio de Oz. Logrando resultados personales y organizacionales a través de accountability’ de Roger Connors, Tom Smith y Craig Hickman.

Aprovechemos esta situación para aprender.

El autor es Director de Talento y Cultura Viva Aerobus, Socio de ERIAC Capital Humano e Integrante del Comité de Entendimiento del Negocio de ERIAC.

Opine usted: editorial@eriac.com.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.