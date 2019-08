¿Para qué los necesitamos?

Fuente: Cortesía

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, un partido es un “Conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa”. La no tan real ni académica Wikipedia, nos dice que “Se entienden como partidos políticos a entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional; quienes los conforman comparten objetivos, intereses, visiones de la realidad, principios, valores y proyectos para ejecutar total o parcialmente en gobiernos democráticos de países. Éstos se encargan de presentar candidaturas a ocupar diferentes cargos políticos”.

Pero el balde de agua está en la página del INE, ya que nos da a conocer de a como nos tocará mantenerlos. Para el “Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes” 4,988,864,914 pesos; para “Actividades específicas” 149,665,947 pesos; para “Franquicia postal” 99,777,300 pesos y para “Franquicia telegráfica” 693,490 pesos. Dando un total de 5,239,001,651 pesos. ¿A cambio de qué?

¿De “presentar candidaturas” de quienes no les es suficiente toda esa cantidad de dinero y quieren que no les den, sino que los pongan donde haya? ¿de presentar candidatos corruptos y hasta relacionados con el crimen organizado? ¿de, cuando menos, candidatear a gente que ni a secundaria terminada llegan? Y no hay que salir con que se les discrimina porque estarán tomando decisiones por todos nosotros, así que el afectado es uno.

¿“Franquicia postal”? y lo mas absurdo, ¿“Franquicia telegráfica”? ¿Darles carretadas de dinero para que contraten a, -como agudamente los llama el tweetero Simón Tolomeo- “textoservidores” que a base de tweetazos intenten afectar a quienes no se alinean con el antidemocrático régimen que ahora tenemos? Va la respuesta que más les gusta: “antes no se quejaban”, ¡claro que no! porque “antes” se podía despotricar y llegar al insulto contra el presidente en turno y no pasaba nada. Ellos mismos son la prueba viviente. Ahora ya no se puede ni pensar distinto.

Otro más, ¿darles tanto dinero a cambio de revivir partidos como el PT? Le recomiendo visitar la “Página Oficial del Congreso del Estado de Nuevo León”. De clic en los logos de los partidos. No es que los demás se salven, pero por lo menos salvan las apariencias: fuera de los datos oficiales de los cuatro legisladores del PT, ni siquiera tienen algo de contenido en ese espacio.

¿Cómo para qué trabajar en algo productivo? ¿Cómo para qué prepararse más? ¿Cómo para qué arriesgar dinero en una empresa, en su más amplia acepción? Nada más se esforzará uno para acabar pagando impuestos para mantener vividores. Sigue siendo válida la formula setentera: vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad.

¡Ah!, pero nos dice un consejero del INE: “quitarle a la política esos cinco mil millones de pesos no resolverá ningún problema nacional, y sí creará uno: la privatización de la contienda electoral”.

Se volvió como ellos: se les quita apoyo a las madres que trabajan, a niños con cáncer, a mujeres maltratadas, a niños que necesitan suplementos alimentarios, acaban con la educación de calidad en el sur de México, pero reparten dinero con propósitos electoreros y no les dicen nada. Fuera de los que vividores, a los demás no nos sirven para nada los partidos políticos, es dinero tirado a la basura.

Mario Vargas Llosa escribió en el 2012: “El peronismo es elegir el error, es el partido de los resentidos más aberrantes, llenos de odio, de rencores viscerales, fascistas, enfermos de rabia inexplicable hacia todo lo bueno que sea diferente a su manera radical y fanática de ver las cosas, son por lo general incultos, ignorantes, mediocres de mediocres! El peronismo es perseverar en el error a pensar de manera masoquista, enfermiza, en las catástrofes que se le han ido sucediendo en la historia moderna del país.” Por lo visto lo que marca Vargas Llosa trasciende fronteras y tiempos.

El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Empresas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA.

