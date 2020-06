Paola Contreras: Mérida, ¿El Monterrey del Sureste?

Fuente: Cortesía

Estimados lectores, dando continuidad al tema sobre el por qué está resultando atractiva la inversión inmobiliaria en el Sureste de México, en esta ocasión quisiera enfocarme en la oportunidad que representa el corredor industrial de la ciudad de Mérida.

Antes de adentrarnos a los detalles, les debo confesar que me preocupaba un poco la asignación del título de esta entrega, dado que sonaba un tanto pretencioso el intentar comparar regiones y sobre todo ciudades, por ello decidí repasar varias veces la revisión de la redacción y al finalizar, sí, me convencí que no había una mejor opción, la intención es hacer notar el interesante desarrollo que ha venido mostrando el Sureste del país, y compartir con ustedes la perspectiva y el potencial de inversión que tiene esta zona, Yucatán y su capital Mérida.

Todo esto ha detonado grandes alternativas de opciones para proyectos y desarrollos inmobiliarios gracias a las alianzas y atinadas decisiones de los gobernantes y por supuesto el trabajo, dedicación y compromiso de los yucatecos, y aquí, una cosa lleva a la otra, pues estas acciones han fomentado un óptimo desarrollo en infraestructura y tecnología, con un área de interés para poderosos inversionistas internacionales; lo que genera beneficios para la región como nuevos empleos y por ende mejores oportunidades a sus pobladores, y es aquí donde toma verdadero sentido el desarrollo de cada ciudad.

¡Aclarado el punto! Pasemos a los números…En cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Yucatán los principales sectores del PIB son comercio, manufactura, construcción y servicios inmobiliarios de alquiler.

Además, con información previa a que se registrara la epidemia del Covid-19, la organización México ¿Cómo vamos? reportó en su informe del período octubre 2018-septiembre 2019, que Yucatán se ubicó como el cuarto estado del país con mayor crecimiento económico al registrar un 2.5 por ciento, cifra que es cinco veces mayor que el promedio del resto de las entidades federativas, que fue de 0.5 por ciento, siendo superado únicamente por Tlaxcala, Chihuahua y Nuevo León que se colocaron en las primeras tres posiciones.

Yucatán también ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos ocho años, sin dejar de mencionar que su capital, Mérida, ha sido considerada la ciudad más segura y con mejor calidad de vida de todo México; la entidad ofrece seguridad, siendo esto un enorme atractivo para las empresas, su infraestructura y ubicación han sido claves para su desarrollo, aunado a que el estado cuenta con uno de los mayores centros logísticos marítimos: Puerto Progreso.

Yucatán ha llamado la atención de diversos inversionistas, su economía se ha visto impulsada por una serie de inversiones, de origen nacional e internacional, que en conjunto se estiman en más de 47 mil millones de pesos, tan sólo durante 2019, el estado recibió 151.3 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, por lo que registró un aumento de 74.35 por ciento, si se compara con el 2018, siendo la séptima entidad con mayor crecimiento del país en este rubro.

De acuerdo a un análisis de "El Financiero": "Es posible que la nueva tendencia del mercado inmobiliario para 2020 se dirija hacia una contracción, pero sin grandes pérdidas."

Todo esto me lleva asegurar que Mérida está en pleno de proceso de desarrollar un robusto corredor industrial muy parecido a lo que hoy es Monterrey, aquí en Nuevo León que generará una gran demanda de proyectos inmobiliarios industriales, comerciales y residenciales, con soporte del sector turístico de la zona.

Por ejemplo, en la zona industrial, y definiendo algunos puntos elementales para la óptima funcionalidad de un parque industrial, citaríamos la evolución de un proceso: imagine un terreno de grandes dimensiones en regiones caracterizadas por su excelente conectividad, con cercanía a carreteras, aeropuertos y/o puertos marítimos. Posteriormente, este terreno es urbanizado, equipado con todos los servicios necesarios y es dividido en lotes, que se ofrecen en venta a empresas de diferentes magnitudes y giros para la construcción de fábricas y naves industriales.

Aquí, la construcción de un parque industrial trae como consecuencia plusvalía a la tierra de la zona; constituye un foco de oportunidades, ya que recibe una constante atención de inversionistas de todas partes del mundo. Una propiedad en estas zonas puede ser vendida a futuro por un precio mayor, alquilada para el desempeño de diversas tareas, o incluso empleada para iniciar un negocio con una excelente ubicación.

En Yucatán, el área de mayor desarrollo industrial es el Corredor Industrial de Hunucmá, mismo que es mencionado con el más ambicioso del Sureste, ha tenido un sorprendente crecimiento en los últimos años, ya que cuenta con plantas industriales que representan enormes cantidades de inversión extranjera; con gran enfoque en el desarrollo de tecnología y áreas especializadas, como la aeroespacial y la automotriz.

En su oferta aún encontrará desde la posibilidad de comprar terrenos como inversión a mediano y largo plazo o bien la opción de comprar en alguno de los parques ya establecidos, preparados con la infraestructura que el sector requiere para arrancar operaciones lo antes posible y como punto importante albergan ya a los principales inversionistas nacionales e internacionales; por citar algunos:

-Grupo Modelo con ocho mil 500 millones de pesos construyó hace algunos años la planta Cervecería Yucateca en la zona norte de Yucatán.

-Grupo Gamas, 39.8 millones de pesos edificó una planta procesadora y un centro de distribución.

-Grupo Bimbo destinó una inversión de 60 millones de pesos para dos centros de distribución en el norte y sur de Mérida.

-Kekén invertirá ocho mil millones de pesos en dos plantas procesadoras de importación a China y Asia.

- Y en inversión extranjera, en el sector automotriz, Uchiyama Manufacturing Corporation, ha canalizado 65 millones de dólares, para una fábrica de juntas, empaques estáticos y dinámicos para motores. Las piezas producidas en estas instalaciones se exportarán a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Asia, por vía marítima desde el Puerto de Progreso.

Es tal la visión de estas empresas en el estado, que además estarán apostando a la creación de diversos centros de capacitación, escuelas y proyectos que eleven la educación en la región.

En conclusión, hoy tienes la oportunidad de invertir en una zona como ésta, con establecimientos de alta tecnología que representan millones de dólares en inversión extranjera, adquiriendo plusvalía en la compra de una propiedad altamente cotizada, la oportunidad de incorporarte a su cadena de proveeduría, y si así lo demanda tu empresa, aprovechar el punto estratégico para exportaciones.

En caso de que requieras mayor información sobre éste tema, con gusto te comparto detalle, escríbeme a pcontreras@rsarquitectos.mx también me encuentras en http://www.rsarquitectos.mx/

La autora es Consejera en la Comisión de Mujeres Empresarias de CAINTRA Nuevo León. También es Directora de Desarrollo de Negocios en RS Arquitectos, con estudios en Comercio y Negocios Internacionales, diplomado en Desarrollo de Proyectos de Inversión Inmobiliaria.

Opine usted: pcontreras@rsarquitectos.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.