Pablo de la Peña: Tres crisis a paso veloz

Los datos y proyecciones sobre la economía mundial, y en particular sobre la economía mexicana, nos alertan de una inminente crisis económica más profunda que en el 2008 y 2009. Lo anterior derivado de la crisis de salud que estamos viviendo desde inicios de este 2020.

La pandemia del Covid-19 ha roto la cadena de suministro perjudicando la continuidad en la producción en ciertos sectores económicos, particularmente en aquellos mayormente dependientes de proveedores globales.

Por su lado, la principal estrategia de contención ante la pandemia es resguardarse en casa y reducir al mínimo indispensable salidas, compras y movilidad.

Esto ha mermado sustancialmente las ventas en sectores económicos como el transporte aéreo y terrestre, los servicios turísticos, restaurantes, el comercio al detalle (a excepción de alimentos), la venta de bienes duraderos, la industria de la construcción, los servicios profesionales, entre otros.

Así mismo, esta estrategia de contención está reduciendo las operaciones productivas de un centenar de empresas cuyos productos son no esenciales y, por lo tanto, no pueden mantener operaciones y, por ende, no tendrán productos que vender. Tenemos entonces que el problema económico se ve afectado tanto por una caída en la demanda como por una caída en la producción agravado por un rompimiento de la cadena de suministro.

Todo esto finalmente se traducirá en un incremento en el desempleo, pues las empresas no podrán mantener por mucho tiempo sus nóminas si no tienen ventas o capital de trabajo, y adicionalmente veremos una pérdida en el ingreso disponible de las familias para adquirir bienes esenciales.

Sumado a lo anterior, en México tenemos un gran porcentaje de la población que depende del sector informal, es decir, por un lado, no serán despedidos de ninguna empresa, pero por otro lado perderán sus fuentes de ingreso por la reducción en la dinámica de movilidad cotidiana en nuestras ciudades.

En conclusión, para finales del segundo trimestre de este año, estaremos viviendo una caída fuerte en la producción de bienes y servicios en el país, y una pérdida en la capacidad de compra de las familias mexicanas.

Desafortunadamente, la crisis económica y la crisis de salud no serán las únicas dos crisis que estaremos enfrentando en México. No olvidemos que aún no resolvemos el problema de inseguridad que venimos arrastrando desde hace ya varios años. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional sobre la incidencia delictiva, los delitos del fuero común se incrementaron un 3% respecto a los primeros dos meses del 2019. Una buena noticia es que la cifra de homicidios se redujo un 3.6% en este mismo periodo respecto al año pasado.

Pero los feminicidios se incrementaron un 17 por ciento y el total de delitos contra la familia se incrementaron un 14 por ciento; por su lado el narcomenudeo se incrementó un 23 por ciento; y particularmente en la CDMX este renglón se incrementó un 35 por ciento en estos dos primeros meses del año. Lo preocupante de todo esto es que el desempleo y la pérdida del ingreso familiar pueden ser detonadores de un mayor nivel de inseguridad.

Adicionalmente, así como el sector formal está siendo impactado por el rompimiento de la cadena de suministro; muy probablemente las organizaciones delictivas también enfrentarán condiciones más difíciles para transportar su producto, distribuirlo local e internacionalmente, y encontrar compradores. Esto me hace suponer que, al igual que cualquier empresa buscarán otras fuentes de ingresos.

El reto que tenemos en el país es mayúsculo, y es indispensable lograr una coordinación eficaz entre los tres niveles de gobierno, el sector privado, institucional y empresarial, y la sociedad organizada para lograr implementar estrategias de recuperación tanto económica como de salud, así mismo fortalecer la seguridad en nuestras comunidades y mantener el orden social.

Creo que algunos gobiernos locales, tanto municipales como estatales están tomando medidas muy apropiadas y enfocada en ese sentido, y el sector empresarial ya se está organizando a pesar de la falta de apoyos del gobierno federal; pero mucho me temo que estamos viendo un gobierno federal que está siendo rebasado ante esta situación con falta de alternativas acordes a una nueva realidad, y más bien está obstinado en continuar un plan que nada tiene que ver con la necesidad de hacer frente a una recuperación económica y social inmediata.