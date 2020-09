Pablo de la Peña: Signos de recuperación, pero no gracias a una política pública

Fuente: cortesía

En un par de semanas estaremos cerrando el tercer trimestre del 2020 y de acuerdo con los Indicadores del Sector Manufacturero publicados por el INEGI en días pasados, tenemos razones para pensar que en este tercer trimestre estaremos viendo una mejoría en la economía mexicana.

Por mejoría quiero decir que podríamos ver un incremento en la actividad económica, particularmente en el consumo de bienes y servicios respecto al segundo trimestre del año, pero aún estaríamos viendo cifras negativas respecto al mismo tercer trimestre del 2019.

¿Es esta incipiente mejoría resultado de una política económica dirigida estratégicamente por nuestro gobierno federal? ¿a quién debemos felicitar por este inicio de lo que podría ser una recuperación en los siguientes meses? La respuesta a la primera pregunta es: no. Y la respuesta a la segunda pregunta es: al sector empresarial y las familias mexicanas.

El supuesto plan de recuperación económica que anunció hace algunos meses el presidente Manuel López Obrador no estuvo orientado a fortalecer la planta productiva del país ni proteger los empleos; por lo que cualquier signo de recuperación actual es mero resultado de la resiliencia del sector empresarial y de las familias mexicanas ante la crisis.

Según el reporte del INEGI, el sector manufacturero incrementó casi en uno por ciento el personal ocupado en el mes de julio respecto al mes previo. Aunque el nivel de empleo en este sector industrial aún está casi un cinco por ciento por debajo respecto a julio del 2019.

Las horas trabajadas llevan tres meses con incrementos consistentes y de igual manera se ha incrementado el índice de remuneraciones en el sector. Dentro de las buenas noticias está el hecho de que por primera vez en estos últimos meses hay tres subsectores industriales que ya no muestran tasas negativas de variación.

Tanto la industria alimentaria como la industria de bebidas y tabaco, ambas presentan incrementos del 0.50 por ciento en el mes de julio respecto al mismo mes del 2019 en el nivel de empleo; así como la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica que presenta una tasa anual de crecimiento del 0.40 porciento.

Otro indicador importante es la capacidad de planta utilizada. En el mes de mayo la capacidad utilizada de la planta industrial en México era del 45.4 por ciento mientras que en mayo del 2019 había sido del 81.6 por ciento. Para el mes de julio, la capacidad de planta utilizada fue del 72.9 por ciento, aún por debajo del 82.6 del mismo mes en el 2019; sin embargo, claramente estamos viendo una recuperación de la actividad industrial en el país.

No tengo duda que la capacidad de planta seguirá incrementándose para los siguientes meses del año, si las cosas se mantienen como van. Ahora bien, como lo mencioné en líneas previas, esta leve pero importante recuperación no es necesariamente resultado de una estrategia bien coordinada desde la federación, y la recuperación de empleos claramente no es resultado de un programa público.

Este importante avance en el dinamismo de la económica es resultado de las estrategias de contención y recontratación del sector empresarial, derivado de una mayor actividad económica global y principalmente por la reactivación del consumo doméstico, al salir, las familias, nuevamente a sus actividades cotidianas, aunque el riesgo del contagio no haya desaparecido.

La tasa de contagio no ha disminuido, en Europa se está presentando ya un rebote de contagios; también los Estados Unidos se empieza a ver un incremento de casos por el regreso a clases y por la mayor flexibilidad en la movilidad de la sociedad en sus ciudades.

En México pronto estaremos viendo lo mismo, creo yo. Aún así, estimo que será difícil implementar nuevamente una estrategia de contención casi total como lo hicimos en abril y mayo; el gobierno federal hará todo lo posible por seguir distrayendo a la sociedad de la dura y crítica realidad económica, de seguridad, de salud e institucional por la que estamos pasando actualmente, y creo yo que esta realidad si ha sido resultado de la caprichosa incapacidad de la administración federal.

Opine usted: ppenia@tec.mx

El autor es Decano Asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero