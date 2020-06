Pablo de la Peña: Precipitosa caída, sin estrategia de recuperación

Fuente: cortesía

Estamos prácticamente a la mitad del año y en algunas semanas estaremos cerrando indicadores sobre el desempeño de la economía mexicana, aunque no llegaremos a conocer los resultados finales hasta el mes de agosto, es claro que veremos una caída precipitosa en la economía como no las habíamos visto en varias generaciones. No quiero ser alarmista, creo que siempre me he considerado realistamente optimista – claro que otros podrán opinar diferente.

Como ya sabemos el PIB de México en el primer trimestre del 2020 cayó 2.2 por ciento, pero hay nuevos datos desagregados que nos dan información sobre el rumbo que tomarán algunas actividades económicas en los siguientes meses. Por ejemplo, la inversión fija bruta total cayó, en términos anuales en el mes de marzo, un 11.1 por ciento; como era de esperarse la inversión en construcción tuvo una caída importante, del 6.9 por ciento, particularmente la inversión en construcción no residencial que cayó un 11 por ciento.

La caída en la inversión de construcción es claramente consecuencia del paro de actividades por la contingencia, y por supuesto también responde como una manera de protección ante la incertidumbre del futuro.

Pero por otro lado la inversión en maquinaria y equipo tuvo una caída del 18 por ciento; la inversión en maquinaria y equipo es necesaria para la producción de los siguientes meses, si una empresa deja de invertir en maquinaria, no solo está contrayendo su producción actual o inmediata, sino también está comprometiendo la producción futura en su empresa.

Esto nos dice claramente que los siguientes meses continuaremos viendo una producción limitada en la economía nacional. Ahora bien, dentro de este rubro, tanto la inversión en equipo de transporte nacional como la inversión en equipo de transporte importado tuvieron caídas del 20 por ciento. Esta cifra está claramente relacionada con uno de los sectores claves de la economía mexicana que es el de la industria manufacturera en el sector automotriz.

Adicionalmente, el INEGI también dio a conocer el Indicador Mensual de la Actividad Industrial y éste tuvo una caída sin precedente del 29.6 por ciento anual en el mes de abril. Nuevamente el sector construcción tuvo la caída más grande con un 38.4 por ciento y le siguieron las industrias manufactureras con un 35.5 por ciento.

Este indicador de la actividad industrial, a diferencia del indicador de inversión, refleja la dinámica real de la producción en cada uno de los sectores en el periodo correspondiente.

Lo que estamos observamos es que estamos en medio prácticamente de un paro económico total, en pocas palabras, no estamos produciendo y tampoco estamos invirtiendo para producir en el futuro inmediato.

Hay que enfatizar que el resultado de la actividad industrial es resultado en gran parte de la dinámica productiva global, recordemos que más del 80 por ciento de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos; pero la dinámica en el sector construcción responde principalmente a la dinámica de la economía doméstica y de cualquier manera los efectos negativos los sentimos aquí en el país.

Revisando la tabla sobre el indicador de la actividad industrial para el mes de abril, de 29 subsectores solo hay tres que presentan tasas de crecimiento positivas, estas son la Extracción de Petróleo y Gas (3.1 por ciento), Servicios Relacionados con la Minería (11 por ciento) e Industria Alimentaria (1.2 por ciento).

Pero los grandes perdedores son Curtido y Acabado de Cuero y piel y Fabricación de Productos de Cuero, Piel y Materiales Sucedáneos que tuvo una caída del 86.9 por ciento, Fabricación de Equipo de Transporte que tuvo una caída del 85.3 por ciento, Fabricación de Prendas de Vestir (-77.9 por ciento) y Fabricación de Insumos de Textiles (-77.8 por ciento) y el Sector completo de Industrias Manufactureras cayó un 35.3 por ciento. Viendo estos dados que son para el mes de abril, no tengo duda que el segundo trimestre del 2020 será aún más negativo que el primero, y no me sorprendería ver una caída cercana al 15 por ciento en términos anuales.

Los esfuerzos de reactivación y recuperación económica serán fundamentales para amortiguar la caída de todo el año, pero también debemos de estar conscientes de la evolución exponencial del contagio y de uno o más brotes de COVID-19 en la segunda mitad del 2020. En pocas palabras, necesitamos urgentemente una estrategia dual de contención y recuperación más afectiva.

