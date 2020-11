Pablo de la Peña: Lento avance de la economía, pero los contagios se aceleran

Fuente: cortesía

El INEGI dio a conocer hace unos días las cifras preliminares del crecimiento del PIB en México para el tercer trimestre de este 2020.

Como era de esperarse, se muestra una recuperación respecto al segundo trimestre, pero aún mantiene una contracción respecto al mismo trimestre del 2019.

El relajamiento de las medidas restrictivas de contención por la pandemia desde el verano ha ayudado a reactivar la dinámica del mercado entre el segundo y el trimestre de este año, por ello tenemos un incremento del 12 porciento de un trimestre a otro; sin embargo, a pesar de este crecimiento de dos dígitos tenemos una caída anual del 8.6 porciento respecto al tercer trimestre del 2019.

De mantenerse la inercia actual, es posible que el cuarto trimestre vuelva a tener resultados positivos respecto al tercer trimestre; pero no se espera que sea cercano al 10 porciento.

Recordemos que la economía mexicana prácticamente estuvo parada durante el segundo trimestre, por lo que no es difícil entender que la recuperación de este tercer trimestre fuera de un tamaño significativo.

Sin embargo, no podemos esperar el mismo ritmo de crecimiento para el cuarto trimestre ya dentro de esta “nueva normalidad”; pues, además, este relajamiento ha dejado también un incremento en la tasa de contagio que se había logrado reducir en los meses de agosto y septiembre. Es decir, hay que esperar nuevamente medidas restrictivas a ciertas actividades comerciales y de servicios, y aunque no creo que las restricciones lleguen al sector industrial, si podrán aplicarse al sector de servicios y comercial.

Durante el mes de julio llegamos a tener el promedio mensual de contagios de covid-19 más alto desde que inició la pandemia, con seis mil 221 contagios diarios en promedio durante los 31 días de ese mes. En septiembre ese promedio diario bajó a cuatro mil 573, pero en el mes de octubre el promedio diario subió a 5,698 contagios y de no implementarse medidas más severas, todo indica que la inercia nos llevará a superar esta cifra en el mes de noviembre.

También hace unos días el INEGI dio a conocer el indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) para el segundo trimestre del año, y claramente podemos apreciar el impacto que tuvo el virtual cierre de la economía durante los meses de abril y mayo en todos los estados.

Las caídas más severas las sufrieron Baja California Sur y Quinta Roo, con -42.4 y -40.6 porciento respectivamente, y con un -30% Puebla; Coahuila cayó un 26 porciento, Nuevo León tuvo una caída del 22 porciento, Jalisco del 16 porciento, y Sonora del 15 porciento, por mencionar algunos.

El reto sigue siendo cómo contener los contagios sin tener que afectar severamente la economía. Creo que no hay una fórmula mágica para esto, pero entre más rápido controlemos la tasa de contagio y el reto en el sector salud, más rápido podremos tomar medidas para la reactivación económica en todos los estados.

En otro tema, los norteamericanos decidirán hoy si desean mantener como presidente a Donald Trump por otros cuatro años más o si desean que Joe Biden tome las riendas del país. Será una elección histórica sin lugar a duda, quizá con matices similares a las elecciones del 2000 y del 2016.

Según las últimas encuestas de preferencias el candidato Demócrata Joe Biden ha logrado mantener de manera consistente una diferencia a favor sobre el presidente Trump; e incluso, algunos analistas han calculado el diferencial entre las preferencias previas al día de la elección con el resultado de las elecciones, como sucedió en el 2016.

Aún así, todas las encuestas dan el triunfo al candidato Demócrata. Sin embargo, todos sabemos que eso no es seguro hasta que se terminen de contar los últimos votos. Al parecer, lo único seguro es que el presidente Trump no aceptará un resultado que no le favorezca, y de ser así, los escenarios de los próximos días y semanas (incluso meses) podrán ser muy variados tanto en tono como en intensidad, desde manifestaciones controladas hasta un incremento en la violencia y enfrentamientos múltiples en las calles de las ciudades en donde Trump mantiene un alto nivel de preferencias.

Los norteamericanos están nerviosos y no es para menos, solo espero que esta nación que desde 1789 ha elegido libremente a su presidente (no sin sobresaltos por supuesto) pueda dar muestra en este 2020 de que podemos tener esperanza en un sistema democrático en donde las instituciones son el pilar de una nación y el sufragio la fuerza que da vida a la democracia.

Decano Asociado de Educación Continua de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, del Tec de Monterrey.

