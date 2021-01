Pablo de la Peña: Instituciones y democracia: nuestro reto

Fuente: cortesía

En su discurso inaugural el presidente de Estados Unidos Joseph Biden resaltó tres cosas que creo vale la pena comentar.

En primer lugar, que la democracia ha prevalecido sobre el intento de Trump y sus seguidores de deslegitimizar las elecciones y secuestrar el proceso democrático en la elección presidencial; sus acusaciones fueron legalmente suprimidas lo que dio pie al absurdo, penoso y frustrado ataque al Capitolio el pasado 6 de enero.

Desde el 15 de diciembre de 1788 los Estados Unidos han mantenido consistentemente su proceso electoral, y con muchos años buenos y otros malos llevan 232 años perfeccionando su democracia. Ahora, aunque con una imperfecta pero fuerte participación de la sociedad y con un alto sentido de responsabilidad cívica, han demostrado que las instituciones que han creado permiten no sólo dar continuidad a su experimento democrático (como ellos lo llaman), sino contener arrebatos facciosos incitados por algo que insisten en llamar verdad, pero no es más que una falacia popular.

En segundo lugar, el presidente Biden llamó a la unidad urgentemente – “ hay que terminar esta guerra incivilizada” – dijo. El reto dual de la pandemia y de la crisis económica no podrá ser atendido si no se trabaja en unidad (no sólo en el Congreso sino en la sociedad) y de manera expedita para atender tanto las deficiencias en el proceso de inoculación como en la implementación de políticas de reactivación económica de manera efectiva.

Finalmente, reconoció que la democracia sigue siendo un experimento frágil y por tal motivo se debe cuidar y nutrir con el esfuerzo de todos, no sólo por quienes ocupan una posición en el gobierno, sino por toda la sociedad. Todo el mundo fue testigo de cómo un nefasto líder despótico intentó asaltar las instituciones que han sido el pilar de este experimento democrático, del cual muchos países, como el nuestro, hemos intentado implementar el éxito del mismo.

Y es aquí en donde encuentro significativamente importante resaltar que en nuestro país también necesitamos unidad y necesitamos defender las instituciones que hemos creado para el fortalecimiento de nuestra incipiente democracia.

Todos los partidos políticos en México se encuentran en estos momentos seleccionando a sus candidatos para una gran cantidad de puestos de elección popular. Estoy seguro de que dentro de sus filas se podrán encontrar personas que en realidad deseen continuar fortaleciendo nuestra democracia, pero también estoy seguro de que aún hay personas que anteponen sus intereses personales a los de la nación y que sin escrúpulos estarían dispuestos a tomar decisiones sin importar las consecuencias.

Muchos que criticamos a la actual administración federal también criticamos las administraciones pasadas. El criticar al actual gobierno no implica que queremos que regresen “los mismos malos políticos de antaño” al contrario, lo que queremos es que el actual gobierno en realidad cumpla lo que los otros no hicieron, y si no puede, pues entonces que venga otro que si pueda.

Creo que como sociedad estamos hartos de las mismas promesas, de las mismas mentiras, de los mismos engaños. En el 2000 el hartazgo social originó un cambio importante; en el 2018 sucedió nuevamente, pero estamos en el 2021 a punto de iniciar las campañas intermedias y seguimos hartos de lo mismo. Si el presidente Biden consideró que la democracia en su país es débil, ¿cómo será la democracia en nuestro querido México? No dejemos que unos cuantos se apropien del poder y surjan déspotas que deseen concentrar su poder y autoridad destruyendo las instituciones que tenemos, débiles si, pero las tenemos.

No dejemos que con el propósito de evitar que el partido en el poder obtenga mayoría en el Congreso, los partidos de antaño apelen a los políticos de antaño que fueron quienes nos trajeron aquí.

Necesitamos encontrar y promover nuevos liderazgos que sean capaces de visualizar un futuro diferente y mejor para México, que no conviertan su quehacer en la crítica y en la destrucción de lo que tenemos; sino que se esmeren en proponer y construir lo que podemos ser como Nación.

Este 2021 será difícil, tenemos aún una crisis de salud que atender y una crisis económica por resolver, el momento político presenta grandes oportunidades para quienes tienes el legítimo interés de servir a su país. Ojalá, lo aprovechemos unidos.

