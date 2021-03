Pablo de la Peña: El reto de la informalidad

Fuente: Cortesía

Una manera de entender la dinámica económica en un país, desde un punto de vista agregado, es mediante la llamada Demanda Agregada Keynesiana.

En la actualidad la conocemos como Demanda Global de Bienes y Servicios. El INEGI dio a conocer las cifras tanto del cuarto trimestre del 2020 de la Demanda Global como para todo el 2020.

El lado de la demanda lo componen el consumo privado, el consumo del gobierno, la formación bruta de capital – o inversión – las exportaciones y la variación en las existencias (inventarios).

El lado de la oferta se compone por el Producto Interno Bruto y por las importaciones. La igualdad keynesiana implica que la Oferta Global debe ser igual a la Demanda Global, de tal forma que lo que importamos se suma a la producción nacional para formar la oferta total de bienes y servicios, y debe ser igual a todo lo que los actores económicos consumimos o demandamos.

Como ya sabemos el PIB en el 2020 cayó 8.2 por ciento respecto al 2019, las importaciones cayeron un 14.8 por ciento más del doble de la caída de las exportaciones que fue del 7.3 por ciento, esta diferencia ayudó que entrara más dinero al país de lo que salió, de alguna manera contribuyó a amortiguar la caída de la producción nacional; sin embargo, la caída en la inversión fue del 18.2 por ciento en todo el año, lo que implica que la capacidad productiva en el país se ha visto comprometida para continuar el crecimiento en la producción y la formación de infraestructura en el país.

El consumo privado cayó un 10.4 por ciento respecto al 2019, y aunque el gasto del gobierno creció 2.3 porciento, no fue suficiente como para contrarrestar los estragos de la pandemia en la economía.

Esta sencilla ecuación de la Demanda Global de Bienes y Servicios nos puede servir para entender que, si queremos incrementar la producción nacional y la formación de riqueza en el país debemos incrementar el consumo privado, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones.

Se dice fácil, pero he ahí la complicación, ¿cómo hacer para que las familias gasten más si no tienen ingresos suficientes? ¿cómo hacer para que el sector privado incremente su inversión si no tiene suficientes ingresos o si el mercado no está comprando? ¿cómo hacer para que el gobierno incremente su gasto si no tiene suficientes recursos?.

Pues para que el gobierno federal incremente su gasto debe incrementar su fuente de ingresos y mientras no se desarrollen más empresas y se fortalezca el mercado laboral formal, no tendrá más ingresos tributarios que son la principal fuente del ingreso federal. En el 2020, los ingresos provenientes del ISR y del IVA representaron casi el 62 por ciento de los ingresos presupuestales, y el 7.2 y 4 por ciento respectivamente sobre el PIB.

Según datos del INEGI se estima que la formalidad represente aproximadamente un 23 por ciento del PIB. Esto quiere decir que casi una cuarta parte del PIB no se contabiliza en la economía ni se registran ingresos por tributación.

Claro está que es difícil hacer la estimación exacta, pero con los números que tenemos a la mano podríamos calcular que la informalidad en el 2020 podría llegar a sumar cerca de 5.6 millones de millones de pesos, esto es el 23 por ciento de 24.49 millones de millones de pesos del PIB. Siguiendo la misma lógica, el ISR máximo con el que este sector informal hubiera contribuido podría llegar a sumar cerca de los 400 mil millones de pesos y el IVA cerca de los 220 mil millones de pesos.

Habrá que reconocer que no todas las microempresas pagarían la misma tasa de ISR por ello hablo de máximos; pero al menos este número nos da una idea de lo que el gobierno federal está dejando de ingresar al año, podríamos ser más conservadores y decir que al menos se podría recuperar una tercera parte de esa cantidad, estaríamos hablando de cerca de 200 mil millones de pesos adicionales al presupuesto federal.

La informalidad es realmente un problema grave para las finanzas públicas y para la eficiencia económica, la política fiscal en México no está diseñada para favorecer la creación y el crecimiento de las empresas y generación de empleos formales, mientras eso no cambie nunca podremos reducir la pobreza y la desigualdad.

El gasto social en nuestro país es solo un paliativo que por lo común crea dependencia y opera mediante mecanismos clientelares. Y la informalidad es el mejor esquema para perpetuar la pobreza dependiente del Estado Benefactor.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.