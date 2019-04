Organismos internacionales y aduana electrónica

Fuente: Cortesía

Como asesor de Index Nuevo León le cometó que hay dos eventos que han impactado favorablemente nuestro marco jurídico de comercio exterior en la presenta década relacionados con la maximización del uso de las Tecnologías y del Internet: la aprobación del Acuerdo de Facilitación de Comercio en el marco de las negociaciones de la Ronda Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las reformas a Ley Aduanera, en 2013.

Gracias a ello, la operación del comercio exterior del país se ha modernizado sustancialmente, siendo la base para la simplificación y automatización de las operaciones y trámites, así como para la trasmisión y presentación de documentos electrónicos y digitales en las aduanas, y que sin duda ha sido un parangón para las empresas maquiladoras (IMMEX), las cuales se encuentran obligadas a mantener su sistema de control de inventarios (Anexo 24) actualizado e integrado en su expediente electrónico de comercio exterior.

Esto no ha sido casual, ya que en la modernización de las aduanas también han influido otros organismos internacionales y la aplicación de diversos acuerdos suscritos en la materia como los adheridos por México a la OCDE y al Banco Mundial.

Sobresale también la actividad de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) que ha jugado un papel fundamental en la modernización aduanera y cooperación mundial, complementando los trabajos de la OMC.

Por ejemplo, en su seno, se estableció en 2005 el Programa Columbus, siendo la iniciativa de reforma aduanera más estructurada, sólida y avanzada dirigida para los países en desarrollo, con objetivos de ayudar en la aplicación del Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE) y el Convenio de Kyoto Revisado.

También ha desarrollado diversos instrumentos, normas y otros documentos, que han servido para facilitar el comercio y creación de la capacidad aduanera, entre los que encontramos: El Modelo de Datos Aduaneros (Customs Data Model), es una norma de carácter mundial para la reducción de las necesidades de datos y la presentación electrónica de declaraciones y documentos justificativos; Directrices para el levante inmediato de los envíos por parte de la aduana (Guidelines for the Immediate Release of Consignments by Customs), en las cuales se encuentran cuatro categorías de mercancías cuyo retiro se puede autorizar de inmediato a través de procedimientos simplificados; y modelos de perfiles/indicadores de riesgos de las evaluaciones normalizadas del riesgo (EC0149E6); que contienen indicadores específicos sobre el tráfico ilícito relacionado con los acuerdos ambientales multilaterales.

También son relevantes para la facilitación y armonización del comercio exterior otras normas internacionales, tales como las de la Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional.

En suma, la aduana mexicana debe actuar con plena concordancia con las normas internacionales aceptadas sobre intercambio de información electrónica y gestión de riesgo, con otras administraciones de aduanas y los demás operadores comerciales.

Todo esto ha dado lugar al “Despacho Aduanero Electrónico” y que es recomendable se aproveche al máximo por las empresas de comercio exterior para hacer más eficiente su operación y sus recursos económicos.

