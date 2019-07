Opta Canales por no salir al público

Ernesto Canales, ex subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, obtuvo una suspensión provisional contra una orden de aprehensión que hay en su contra por el litigio al que se enfrenta, el cual es impulsado por Paula Cusi, viuda del empresario Emilia Azcárraga.

Sin embargo, Canales precisó que mientras no tenga la definitiva, optará por no dar declaraciones y por no salir al público.

El exfuncionario estatal confirmó vía WhatsApp que tras la orden de aprehensión que se giró en su contra, se inició con su defensa a fin de obtener una suspensión definitiva.

Incluso destacó que mientras no cuenta con la suspensión definitiva, no saldrá al público para no resultar perjudicado.

“Ya tengo la suspensión provisional, pero estoy buscando la definitiva”, indicó Canales.

“Cuando la tenga es cuando podré hacer las declaraciones del caso, antes no, porque podría salir perjudicado (…) Pienso no salir al público hasta que no tenga la (suspensión) definitiva”.