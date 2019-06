Fuente: Cortesía.

A casi cuatro años de que se establecieron y formalizaron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desafortunadamente falta mucho por hacer para que ellos puedan estar plenamente establecidos en todo el mundo.

Recordando, fue finalmente, el 25 de septiembre de 2015 en el marco de la 70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, en donde todos los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el documento marco que desde entonces de alguna manera rige las actividades para el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.

Del párrafo anterior subrayo “de alguna manera”, porque desafortunadamente no se han podido establecer plenamente estos objetivos, por ello, de alguna manera ya están funcionando, aunque no como muchos quisiéramos.

Fuera de los principios que dieron origen a la Organización de las Naciones Unidas, creo que son muy pocos los lineamientos o preceptos establecidos por prácticamente todos los habitantes del mundo, a través de sus dirigentes. Con esto quiero decir que no ha sido nada fácil establecer dichos objetivos, y más aún poder llevarlos a la práctica como lo hemos visto en estos últimos dos años al menos; se tiene mucho ánimo, pero pocas acciones concretas.

Si acaso no ando muy equivocado, creo que son los primeros objetivos establecidos a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Pues que los seres que habitan este planeta se están poniendo de acuerdo en el presente para conseguir algo concreto en el futuro; y ese algo concreto es poder lograr un modus vivendi capaz de soportar la vida humana con todas sus características, ya sean buenas o malas.

Y algo igual de importante es que este mismo ser humano está tomando conciencia de su papel en la naturaleza, y con ello tomando una actitud responsable de su hábitat; algo que posiblemente no esté diferenciando de generaciones anteriores, que no estamos dejando la responsabilidad y cumplimiento de estos ODS en manos de alguna divinidad; y esto lo digo en el mejor de los sentidos; no estoy poniéndome en el papel de juzgar la existencia de Dios, es algo que no pretendo hacer; pero sí busco que el ser humano tome en serio su responsabilidad de cuidar este planeta y la convivencia con el resto de sus, o nuestros semejantes.

Estos ODS son, aunque suene redundante, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, está planteando algo que buscamos para un futuro que espero no sea muy lejano, pero que se trata de empezar desde el ahora a trabajar para lograr esos Objetivos; ellos no se cumplirán por sí solos, todos tenemos que hacer lo que sea necesario para que se cumplan.

No pueden ni deben quedar en bellas palabras o buenas intenciones, ni tampoco en oraciones que buscan su cumplimiento a través de un ente divino, no, es algo que nos corresponde como seres humanos.

Como dije antes, por primera vez como humanidad hemos establecido en acuerdo un objetivo, y por ese simple hecho, tenemos la obligación y responsabilidad de cumplirlos.

Seguiremos platicando ….

