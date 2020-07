Nuevo León frena reactivación económica; suben contagios y hospitalizaciones

Nuevo León no continuará con la siguiente fase de la reactivación económica y mantendrá la restricción de horarios de operación de comercios y servicios no esenciales.

Esto porque tres de los diez indicadores estatales se mantuvieron en color rojo, durante la semana del 28 de junio al 4 de julio. Estos son el promedio de casos nuevos, la tasa de trasmisión y el promedio de defunciones.

El indicador que podría pasar a índices comprometidos son el de la ocupación de camas de hospitalización, que en la semana 27 se mantuvo en color amarillo.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León aseveró que suspenderán a las empresas que estén solicitando a sus empleados una segunda prueba confirmatoria, de que este está libre del virus.

Ante las aglomeraciones en el transporte público, El Bronco aseguró que también sancionará con la suspensión de operaciones, a las empresas que no proporcionen a sus empleados transporte privado para sus traslados, ya que esta fue una condición para que puedan trabajar.

Para ello contratarán alrededor de cien inspectores a fin de que estén cumpliendo con las condiciones.

“No es justo que ustedes (empresas esenciales y comercios) que están trabajando, no le den la posibilidad a aquellos que no están trabajando, porque los contagios van en aumento”, aseveró.

Aseguró que el sistema hospitalario no está colapsado, sin embargo, no se debe permitir que éste llegue al 70 por ciento de su capacidad, porque el margen de maniobra baja.

Rodríguez Calderón mencionó que el cansancio está llegando al personal que labora en los hospitales, por lo que destinarán un presupuesto para la contratación de empleados para atender casos Covid-19.

Aseguró que diversos médicos ya han presentado algunos amparos para atender la pandemia.

Actualmente el sistema de salud emplea a cuatro mil 307 personas, de estos dos mil 080 atienden la pandemia. Se requieren dos mil más.

Por otro lado, el gobernador de Nuevo León, hizo un llamado al gobierno federal a que destinen recursos a los estados que están enfrentando la crisis de sanidad con recursos propios.

“Hago un llamado a la federación. Por qué no nos atiende a nosotros, por qué no nos escucha; ya escucho a Trump, necesita escucharnos a nosotros para ver si tiene o no la manera de ayudarnos. Los nuevoleoneses le han ayudado a la federación muchos años”, refirió.

AUMENTAN CONTAGIOS

Manuel de la O, secretario de Salud en el estado, dio a conocer el incremento de los casos de contagios de Covid en 743, con lo que se llegó a un total de 17 mil 408.

También reportó el fallecimiento de 22 personas a causa del virus, para un total de 555. El galeno dijo que hay seis mil 619 casos activos y diez mil 234 personas ya se han dado de alta.

Las hospitalizaciones actuales alcanzaron la cifra de mil 140; de estos 750 son pacientes con una prueba confirmada de coronavirus y 390 se mantienen como sospechosos a la espera de los resultados.