Nuevo León está más violento con "El Bronco"

El clamor por el aumento en la inseguridad que han manifestado algunos capitanes de empresa regiomontanos, como José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA y del ITESM, y la propia Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), sin duda alguna tiene fundamento.

En los primeros nueve meses del año, en Nuevo León se han registrado un total de mil 112 homicidios, lo que representa un incremento de 25 por ciento respecto a los 888 reportados en el mismo periodo del 2018, revela un análisis del reporte Monitor Inseguridad realizado con base en cifras oficiales del Gobierno Federal.

De esta forma, cada día en la entidad ocurren en promedio cuatro asesinatos, o bien un asesinato cada seis horas, según el análisis, con lo que Nuevo León se vuelve más “bronco” en el tema de inseguridad bajo el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

La inseguridad alarma a los empresarios de Monterrey quienes advierten que el escenario de violencia es un factor negativo que inhibe la inversión nacional y extranjera en México.

“Para atraer la inversión, México requiere seguridad, lo que no se está viendo”, dijo hace unos días Fernández Carbajal. “Tenemos que tener un culto por la seguridad en este País, que tampoco hemos visto, y me preocupa, porque si queremos atraer inversión, tenemos que demostrar que aquí las cosas son seguras y no lo están siendo”.

Y mientras en Nuevo León hay más homicidios, éstos se mantienen “estables” a nivel nacional.

De enero a septiembre de este año, se han registrado un total de 33 mil 359 homicidios en todo el país, un ligero aumento de 0.94 por ciento con relación a los primeros nueves meses del 2018.

Sin embargo, solo en septiembre de este 2019, se totalizaron tres mil 645 homicidios, una baja de 4.28 por ciento con relación a los tres mil 808 reportados ante autoridades en el mismo mes del año pasado.

Las entidades que encabezan el ranking con la mayor cantidad de feminicidios son Veracruz, con 140; Estado de México, con 81, y Nuevo León, con 53 casos.

A nivel nacional, de enero a septiembre de este año se han reportado un total de 726 homicidios contra mujeres, lo que representa un incremento de 14.33 por ciento con relación a los 635 registrados en el mismo período del 2018.

Las extorsiones, entendidas cuando una persona ejerce sobre otro poder para forzarlo a actuar de un cierto modo, y de esta forma obtener un beneficio económico, se dispararon 35 por ciento en Nuevo León de enero a septiembre de este año contra el mismo periodo del 2018.

El Estado de México lidera este tipo de delitos al registrar un total de mil 650 denuncias; seguido de Ciudad de México, con 669; Jalisco, con 625; Veracruz, con 410, y Nuevo León, con 381 casos reportados.

Con respecto al robo a transportistas, las entidades que encabezan el ranking con la mayor cantidad de este tipo de robos a empresas del transporte son el Estado de México, 3,638; Puebla, con 1,788; Michoacán, 1,013, Nuevo León, con 450, y San Luis Potosí, con 393, según el análisis de Monitor Inseguridad.

La Caintra, en voz de su presidente, Adrián Sada Cueva, señaló recientemente que, “la violencia y el crimen organizado afectan de manera importantísima la actividad económica, ya que no han visto mejoría en los robos en carreteras “no vemos un cambio en la tendencia en cuanto a mejora en robos de unidades o mercancías”.

Para los industriales de Nuevo León es una señal de alerta y preocupación el retroceso de seis lugares que México muestra en el ranking mundial “Doing Bussines” del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios en un país, en gran medida como consecuencia de factores como la inseguridad, censuró recientemente la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León.

“Exhortamos a las autoridades a trabajar por un México que motive y premie la innovación que es la clave del desarrollo, por tasas de interés de la banca de desarrollo competitivas, por una rendición de cuentas de los impuestos que se pagan, por un México sin violencia, donde podamos salir libremente al parque o a la calle sin temor a ser violentados”, expuso la Caintra

La crisis de derechos humanos, así como la violencia e inseguridad, son problemáticas vigentes en México que se vienen arrastrando desde hace más de una década, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En 2018, el costo de la inseguridad en México ascendió a 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54 por ciento del Producto Interno Bruto, estimó el Instituto el INEGI.