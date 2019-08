Nuevo León, el estado más neoliberal y con menos pobreza

Fuente: Cortesía

La CONEVAL, institución encargada en evaluar la pobreza, publicó las cifras de la pobreza para 2018. El nivel de pobreza en el país presenta una disminución marginal de ésta de 44.4 por ciento en 2008 a 41.9 por ciento en 2018. Si hablamos de pobreza extrema, la disminución fue de 11 por ciento en 2008 a 7.4 por ciento en 2018.

Si analizamos los datos más a profundidad el rezago educativo se redujo de 21.9 por ciento (2008) a 16.9 por ciento (2018). Carencia de servicios de salud, de 38.4 por ciento (2008) a 16.2 por ciento (2018). Carencia de seguridad social, de 65 por ciento (2008) a 57.3 por ciento (2018). Calidad y espacios de vivienda, 17.7 por ciento (2008) a 11.1 por ciento (2018). Carencia por servicios básicos de vivienda, de 22.9 por ciento (2008) a 19.8 por ciento (2018). Carencia por acceso a alimentación, de 21.7 por ciento (2008) a 20.4 por ciento (2018). Asimismo, los ingresos inferiores al límite de la pobreza se mantuvieron sin cambios, en 49 por ciento de la población.

Si analizamos estos datos, es claro que los programas de desarrollo social, como los generados por la SEDESOL, claramente han fracasado. No es posible que la inversión en protección social, la más grande en el presupuesto del país desde la creación de SEDESOL, sólo haya disminuido la pobreza de manera marginal. Sin embargo, es importante analizar la pobreza por entidad federativa.

Los estados que tradicionalmente han recibido más apoyos sociales a través de programas como PROSPERA, son los que continúan teniendo los índices de pobreza más altos del país. Chiapas tiene actualmente 76.4 por ciento de pobreza, Guerrero de 66.5 por ciento y Oaxaca de 66.4 por ciento. En contraste, el estado con el menor índice de pobreza, y con el menor nivel de transferencias sociales es Nuevo León, con 14.5 por ciento. Si hablamos de pobreza extrema, Nuevo León tiene un índice de 0.5 por ciento, de nuevo el menor del país. ¿Por qué?

Desde la firma del TLCAN en 1994 y la liberalización de la economía en la década de los 90s, el estado de Nuevo León se ha beneficiado de altos niveles de productividad. Gran parte de este resultado ha sido por la inversión del estado, tanto privada como pública, en capital humano altamente calificado, es decir, la educación ha fomentado la movilidad social en la entidad y ha contribuido a que la industria regional continúe creciendo. Ejemplo de ello son el Tec de Monterrey, la UANL, la UDEM y otras universidades de calidad mundial. Estoy convencido que la inversión en educación no solo es un catalizador del crecimiento potencial de la economía, sino que además promueve la movilidad social.

Como me dijo mi amigo Alejandro González, el eje de desarrollo del país no debiese ser el petróleo o los recursos naturales, sino una fuerte inversión en educación de calidad. Las transferencias sociales solo contienen más no combaten la pobreza.

El autor es director general y fundador de Soluciones Financieras GAMMA y profesor de Economía y Finanzas en EGADE Business School. Cuenta con una maestría en Economía Financiera y doctorado en Finanzas, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.