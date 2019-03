Nuestra industria petrolera mexicana

Había decidido permanecer callado, solo observar las decisiones que se han tomado alrededor de este sector, con la esperanza de que los diferentes protagonistas eventualmente pudieran guiar a México y a su importante industria petrolera a estratos superiores. Sin embargo, no me parece que vayamos en esa dirección.

Lázaro Cárdenas, hizo historia al expropiar el petróleo a las petroleras existentes en 1938. A partir de entonces y hasta hoy, durante un poco más de 80 años, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha servido y honrado la memoria de “Tata” Lázaro.

Sin embargo, 2019 no es los mismo que 1938; México es mucho más próspero y rico de lo que era en aquel entonces. A pesar de esto, desafortunadamente continuamos enfrentando problemas que parecen insolubles, algunos heredados y otros son obstáculos aún por atravesar o vislumbrar. Los que más me preocupan y ocupan como mexicano, son la pobreza, la falta de oportunidades e incompetencia para ofrecerles un mejor futuro educativo basado en modelos de calidad; brechas que habrá que cerrar por el bien de México y los mexicanos.

Como especialista, en 2005 escribí un libro “Mexicanos al Grito de Petróleo” sobre el caso PEMEX –que no fue publicado-, donde detallo las diferentes etapas de PEMEX y lo que se avecinaba derivado del paupérrimo manejo gubernamental de la empresa. Pero me quedé corto, PEMEX ha sido reiterativamente mal manejado; técnica y financieramente. PEMEX está excesivamente endeudado, atrapado por malos manejos y la corrupción. Tenemos que rescatarle del secuestro de tantos y tantos años.

Desde que inicié la carrera de ingeniería petrolera en la UNAM, y hasta hoy, donde incluyo experiencia en PEMEX, la Secretaría de Energía (SENER), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), aprendí a amar a mi país a pesar de nuestros gobernantes y políticos, sin importar el partido al que pertenezcan. Yo, como se han de imaginar, soy técnico, no político, y puedo decir que técnicamente PEMEX ha sido una compañía petrolera del estado muy exitosa, hecho que se comprueba con su propia historia. Pero en estos momentos está atravesando por una de sus peores etapas.

PEMEX, Cuenta miles de trabajadores comprometidos, la gran mayoría es gente decente y buena que se han superado para bien de PEMEX, de ellos y de sus familias. Petróleos Mexicanos es mucho más que personajes deshonestos y corruptos que la han albergado.

Mi licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería petrolera con 50 años de experiencia en esta industria. Me permiten analizar que hoy se elaboran planes para incrementar la producción de petróleo y gas, cuando en realidad no se ha entendido cabalmente el verdadero problema: No hay suficientes reservas probadas para incrementar la producción en el corto plazo, tal vez ni en el mediano. Tampoco existen suficientes recursos económicos para inyectar a la empresa, y mucho menos esperar que PEMEX sólo con sus propias capacidades logre subir la producción. Lo intentamos anteriormente, y en ocasiones se obtuvieron grandes fracasos; no es solo cuestión de contratar más equipos y perforar pozos. Lo único que obtendremos con ello, serán muchos pozos secos o improductivos por la premura en perforarlos, sin tener realmente más y mejor información geológica y geofísica.

Hay que entender que es una industria de riesgo e incertidumbre, que sus plazos, a pesar de la avanzada tecnología, son más bien largos. La Reforma Energética fue pensada para dar resultados a mediano y largo plazos, aun la propia creación de la CNH tenía por objetivo servir de contrapeso a PEMEX, quien entonces tomaba decisiones sin respetar a nadie, a veces incluso ni a los propios secretarios de estado.

México es mucho más que Petróleos Mexicanos; sin embargo, un mejor manejo de la empresa, tanto técnico como financiero, redundará en beneficios adicionales para el país, aunque no de inmediato. Se ve complicado y difícil, pero no es imposible.

Me disculpo si a alguien que lea mi opinión le incomodo, pero esta emitida como un profesional de la industria petrolera que trabajó en PEMEX treinta y cuatro años, en la SENER tres y seis como Comisionado de la CNH.

Renuncié como comisionado a principios del año 2015 para dedicarme plenamente a la docencia e investigación, y así continuar transmitiendo mis conocimientos y experiencia a futuras generaciones de ingenieros, tal y como hice en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde también fui maestro por 35 años.

El autor es experto en la materia. Fue Comisionado de la CNH, Catedrático de la UNAM y es Director de la Escuela de Ingeniería en Texas A&M International -TAMIU Laredo, TX-, Miembro del Centro Binacional de TAMIU.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.