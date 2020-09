Norma Canales: Viva México

Fuente: Cortesía

Este 16 de septiembre, día emblemático para nuestro país en historia cuando en 1810 se puso fin al dominio español se celebra cada año con vitalidad y patriotismo por todos los mexicanos en el mundo. ¿Cómo está hoy México para celebrarse? ¿A quién debemos celebrar?

Encontramos un México que derivado de la crisis mundial por el coronavirus aunado a que ya tenía estancamiento económico antes de la pandemia registra la mayor contracción económica de los últimos once años.

Los efectos del parálisis económico se ven :

1. El cierre de las actividades secundarias y terciarias afectaron al Producto Interno Bruto con una variación porcentual a la negativa de 2.4 por ciento respecto al trimestre del año anterior .

2. La contracción en el comercio que es uno de los mayores motores de crecimiento económico de nuestro país también nos ha afectado debido al estancamiento de las cadenas de valor a nivel internacional.

3. La perspectiva mundial económica muestra que el PIB mundial se contraerá 4.5 por ciento en el 2020 para crecer el cinco por ciento en el 2021.

4. La perspectiva económica de México es peor que la del análisis global ya que según la OCDE la economía mexicana podría caer 10.2 por ciento en el 2020 y crecer tres por ciento en el 2021.

5. La contracción estimada pondría a nuestro país como la cuarta más afectada entre los países del G20. Los demás países en la lista negra serían Sudáfrica (-11.5 por ciento), Argentina (-11.2 por ciento) e Italia (-10.5 por ciento) .

6. China será la única economía que crezca este año, precisamente como lo había comentado en nuestro artículo del 2 de abril: ¿Quién gana en la guerra del coronavirus?

Muchas naciones a nivel mundial están estableciendo estrategias monetarias, fiscales y de subsidios para el impulso de sus economías. Parece ser que en México no hay apoyo a los empresarios en materia fiscal como lo hubo en muchos otros países en donde se condonaron impuestos a las empresas para mantener a sus empleados y gracias a eso en México la tasa de desempleo incrementó y muchas empresas no sobrevivieron ante la crisis por tener gastos sin obtener ingresos. No se ve un plan de reactivación económica eficiente de alto impacto en nuestro país para recuperarnos de la crisis actual.

Vivimos un día de la independencia con México lastimado y al borde del quiebre económico. Se ve recuperación paulatina el próximo año; sin embargo serán - además de los superhéroes del sector salud- los mexicanos Pymes y la iniciativa privada quien con esfuerzos sobrehumanos saquen adelante a este país y son en este día de la independencia a quienes celebramos. Por eso: VIVA MÉXICO, VIVA EL PERSONAL DEL SECTOR SALUD y VIVAN LOS MEXICANOS EMPRENDEDORES.

