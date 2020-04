Norma Canales: ¿Quién gana en la guerra del coronavirus?

Fuente: Cortesía

Más allá de una pandemia, el coronavirus se convirtió en una arma letal para las economías a nivel mundial. Es un arma que se transporta a todos los países manteniendo resguardadas a las personas y el gasto, incrementando pérdidas de empleo, movilidad y deteniendo el flujo del dinero. Las consecuencias del virus son de salud a la economía y es tan poderoso que tiene las mismas repercusiones que una guerra mundial; pero ¿quién podría decirse sería el ganador de la guerra?

1. China: A pesar de ser el primer país afectado, tienen la ventaja de recuperarse cuando el mundo entra en la crisis, esto impulsa su comercio siendo que sus trabajadores regresan a las fábricas aunado a que tienen un poder de producción masivo que puede proveer a todo el mundo. En la guerra comercial con Estados Unidos, China saldría fortalecida ya que mientras el país Norte Americano sobrevive a la crisis de salud, ellos fortalecen sus cadenas productivas.

2. Monopolios y Duopolios: La caída en los mercados y de retracción económica son grandes oportunidades para los grandes consorcios mundiales para absorber empresas que no sobrevivieron la crisis. El grande se fortalece aún más, se come a su competencia. Es natural que empecemos a ver operaciones de M&As durante la crisis. Puede que este fenómeno no solo ocurre con los grandes conglomerados mundiales, pero también a nivel local en donde empresas de Nuevo León requieran asociarse con empresas más grandes para poder sobrevivir o venderse a otras para evitar su quiebra.

3. Rusia: En relación al tema del petróleo y gas, Rusia ha apretado las negociaciones con Arabia Saudita para mantener los precios bajos y fortalecer su poder en el sector energético. Ahora que China se reactive, es posible que haya un ajuste de precios a la alza.

4. Trump: Estados Unidos es el país que en materia de salud más se ha visto afectado por el virus siendo Nueva York el epicentro de la pandemia. Los centros de investigación americanos cuentan con la mejor infraestructura en el mundo para encontrar la cura; proporcionar la cura del coronavirus va a fortalecer a Trump para su reelección por lo que se verá beneficiado políticamente .

Las repercusiones de la pandemia en México son graves no solo en materia de salud sino que también económicas. La caída de los precios del petróleo también dañó mucho a Pemex. México tendrá que mantener muy buena relación con los Estados Unidos para que comercialmente hablando cuando se vea la recuperación económica nuestro país tenga una correlación paralela a la de los americanos. Debemos tener fortaleza y unión entre los mexicanos para sobresalir dicha crisis de salud y económica manteniendo siempre excelentes relaciones con otros países ya que nos dimos cuenta que el mundo está conectado no solo en materia de salud sino que también en materia económica.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.