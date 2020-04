Norma Canales: Los superhéroes en época de Coronavirus

Fuente: Cortesía

No cabe duda que estamos viviendo un momento histórico que sucede cada 100 años. El mundo que está tan globalizado nos ha mostrado que los efectos de una pandemia en nuestra época son rápidos y devastadores.

Hemos estado viendo que la vida es tan frágil que se convierte una cuarentena de reflexión acerca de nuestros hábitos, costumbres y formas de convivencia. Las calles están vacías, los negocios mayormente cerrados, la gente se queda en sus casas. Pero quienes no se quedan en sus casas son lo superhéroes del momento: Los profesionales de la salud.

Vivimos lamentablemente en un país con falta de infraestructura en donde nuestros médicos y enfermeras no cuentan con los insumos suficientes para enfrentar al enemigo. Esto es como estar en guerra y que nuestros soldados los mandemos al frente de batalla con un arma sin municiones.

Quienes tenemos familiares en el sector salud vemos esto todos los días y un ejemplo claro es lo que ha ocurrido con los cubrebocas.

Los cubrebocas son un insumo clave en estos momentos que en primera instancia debió haber contado el sector salud con el volumen suficiente para proporcionarle a los hospitales.

Nuestros soldados están enfrentando una guerra sin armas, o con municiones de “postas”. Ahora cualquier persona fabrica cubrebocas sin tener los mínimos estándares de calidad pensando solo en el negocio y no en las vidas humanas. Ni siquiera se sabe si quien fabrica no está enfermo o sus trabajadores están sanos. Es más salubre incluso fabricarlos en tu propia casa. Cabe mencionar que si no están certificados N95 no fungen con su función y es como no traer nada. Muy lamentable ver lo que está sucediendo en nuestro país y ahora nuestro estado en donde ya es obligatorio para la ciudadanía portarlos.

Los héroes de esta guerra se debilitan. Juntemos nuestra fortaleza mexicana para conseguir insumos y donarlos para nuestros soldados de la salud y los enfermos. Quizás si entendiéramos que si los ayudamos a ellos nos ayudamos a nosotros mismos habría más superhéroes en nuestra ciudad.

El siguiente escuadrón de soldados que ya se está preparando para enfrentar esta guerra son los economistas. No solo las personas están enfermas, sino que también nuestra economía que desde antes del virus ya estaba en estado crítico. En números ya estamos en una recesión profunda:

Antes del virus ya habíamos tenido 17 meses de caídas consecutivas en el sector industrial Se ve en abril y mayo caídas en sectores industriales y de servicios En Nuevo León el sector servicios perdió 4 mil 765 plazas en el mes de marzo 350 mil personas perdieron su trabajo en menos de un mes Gracias a la reducción de producción petrolera por acuerdo ante la OPEC la federación dejará de recibir aproximadamente $400 mil millones de pesos El desempleo en EU reducirá las remesas a México

Se requiere de manera urgente un programa de recuperación económica que se trabaje entre el sector público y privado en donde expertos estructuren las mejores formas para reactivar la economía que está en terapia intensiva. Los siguientes superhéroes después de los profesionales de la salud son los profesionales en economía. Si no reaccionamos rápido las repercusiones en materia de seguridad podrían ser devastadoras.

Es importante hacer equipo toda la ciudadanía para impulsar a nuestros soldados que enfrentan esta guerra con pocas sino es que nulas municiones y aprovechar este tiempo que tenemos para hacer reflexión de nuestras vidas y cómo podemos ser mejores personas para aportar a nuestra sociedad y convertirnos en superhéroes todos los días.

La autora es Economista Financiera de la Universidad de Wisconsin-Madison, tiene Maestría en Finanzas por la Universidad de Harvard. Licencias Financieras USA FINRA 6,66 & 65, notario público de Nueva York y especialización en Banca de Inversión del Investment Banking Institute of New York. También es Managing Partner de ANCA Corp.

