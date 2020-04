Norma Canales: Los petrolíferos en la pandemia

Fuente: Cortesía

La definición de petrolíferos es de aquellos hidrocarburos que pasan por un proceso de refinación como por ejemplo la gasolina, el diésel y el gas lp. Generalmente se escuchan muchas noticias de los precios de los combustibles como la gasolina y el diésel como si fueran una referencia del mercado; sin embargo, se deja a un lado la importancia que juega el gas licuado de petróleo en nuestro país.

El gas lp es un petrolífero que fue procesado en refinería y su impacto en el mercado mexicano es muy significativo ya que como nuestro país le hace falta desarrollo en infraestructura energética - en este caso ductos- se convierte en un insumo energético con alta demanda para el sector residencial, industrial e incluso de movilidad.

El impacto del mercado de gas lp en los bolsillos mexicanos

De la demanda nacional de gas lp, el 60 por ciento es consumo residencial, 15 por ciento industrial, 15 por ciento servicios como comercios y 10 por ciento vehicular. Dando un enfoque en el sector residencial de acuerdo con datos de SENER, se informa que el 55 por ciento del consumo nacional residencial es de gas lp, 37 por ciento de los hogares utilizan leña y ocho por ciento gas natural. El mercado de gas lp impacta directamente los bolsillos de más de la mitad de las residencias en México, y tiene una oportunidad de crecimiento de 37 por ciento hacia los lugares en donde todavía se utiliza leña como medio energético residencial.

El gas lp y el coronavirus

El mercado de los petrolíferos se ha visto afectado por el coronavirus al caer los precios del petróleo a nivel mundial. Aunque el gas lp no fue la excepción de dicha afectación, su demanda de cierta forma no ha sido tan volátil. Los mexicanos se han quedado en casa, el consumo residencial no ha caído; contrario a esto el consumo industrial si tuvo una contracción. En términos generales la demanda total ha caído entre el 20 y 30 por ciento a nivel nacional y los precios han caído tan solo el 14 por ciento en lo que va del año.

Si comparamos la afectación con la gasolina y el diésel, la demanda de la gasolina a nivel nacional ha caído el 60.5 por ciento -el doble del gas lp- el aforo vehicular en las calles se redujo cerca al 50 por ciento; en materia de diésel, el efecto multiplicador de reducción económica ha afectado la logística de las cadenas productivas reduciendo según la CANACAR el 35.6 por ciento el transporte de carga debido a la pandemia lo cual tiene una correlación positiva de impacto a la baja en demanda del consumo de diésel.

Tips: Oportunidad de inversión

Los efectos de la pandemia nos abre los ojos ante la reacción de distintos tipos de negocios. A pesar de que los márgenes de utilidad varían dependiendo el tipo de petrolífero, pensemos como inversionista privado si la rentabilidad está en las gasolineras, la comercialización de gasolina, diésel o gas lp.

Es interesante hacer un análisis de comportamiento de los mercados de petrolíferos en nuestro país para que se establezcan políticas públicas que aseguren la seguridad energética que requiere México. Con esto se podrán establecer planes de crecimiento en infraestructura e inversiones rentables para los privados interesados en incursionar o fortalecer en mercados energéticos mexicanos.

