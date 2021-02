Norma Canales: La vacuna de los bienes inmuebles

Fuente: Cortesía

La transformación de los bienes inmuebles como estrategia para monetizar dichos activos podría ser de gran ayuda para algunos fondos de inversión, family offices o inversionistas que los sostienen en su cartera dichos activos y se han visto afectados por el efecto del coronavirus.

Uno de los sectores inmobiliarios más afectados es claramente el turístico en donde muchos hoteles alrededor del mundo llegaron a tener ocupación nula durante algún periodo del año. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el departamento de planeación urbana de la ciudad de Nueva York reportó recientemente que el 20% de los hoteles de la ciudad han cerrado totalmente sus operaciones.

Cabe mencionar también que el “home office” se ha convertido en algo esencial en dicha ciudad, por lo que los trabajadores han estado en búsqueda de lugares de residencia más amplios o con espacios adecuados para su estancia de oficina en casa.

En una ciudad metrópoli como Nueva York en donde los desarrollos inmobiliarios son impresionantes y de grandes inversiones, el transformar un hotel en un inmueble de departamentos haría mucho sentido ya que la ocupación garantizaría flujos a largo plazo con más estabilidad que la de un hotel. Los modelos de negocio operativos son sumamente distintos, pero los inversionistas en épocas de reestructura podrían considerar ver todas las opciones para transformar sus inmuebles en otro tipo de activos para sacarles más provecho.

La clave para aplicar la metodología de las transformaciones de bienes inmuebles es identificar en donde se ha construido una sobre oferta de inmuebles de un tipo y la demanda del mercado no las está absorbiendo. Por ejemplo, identificar en donde hay mucha oferta de oficinas que no alcanzan a rentarse y pensar si pudieran convertirse en departamentos o inclusive hacer apertura de áreas comerciales. Siempre es importante revisar los usos de suelo y las cantidades de inversión que se requieren para realizar dichas remodelaciones para asegurar un retorno de inversión.

Las nuevas tendencias arquitectónicas indican que los desarrollos actualmente deben ser sustentables, inclusivas y es por eso que hemos visto desarrollos de usos mixtos en donde podemos encontrar departamentos con áreas comerciales oficinas y hoteles todo en un solo lugar de una forma dinámica, sustentable y hermosa.

Las crisis nos llevan a transformarnos no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros activos financieros incluyendo nuestros bienes inmuebles. Si no nos transformamos, no evolucionamos o no monetizamos. Sigamos explorando como se comporta la evolución de esta transformación para que avancemos paulatinamente con emoción y cautela este 2021.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.