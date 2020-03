Norma Canales: En crisis, momento de oportunidades

Fuente: Cortesía

Hace poco más de un mes recibí una llamada de Hong Kong en donde me pedía un ex colaborador conseguir en materia de urgencia cubre bocas para su familia. Esto fue al inicio del brote del coronavirus en Asia. Me dí a la tarea de conseguir un par de paquetes para su familia cerca de la escuela de medicina de la UANL, pero en menos de una semana me pide le envíe volúmenes arriba del millón ya que el déficit seguía creciendo pues las fábricas en China estaban paradas. Inmediatamente pensé que iba a haber un impacto fuerte comercial en todo el mundo por el virus.

No pasaron más de dos semanas para que el precio del combustible cayera en niveles históricos siendo que se tuvieron que re-negociar los precios con clientes que consumen combustible de importación. Si existieran terminales de almacenamiento en el país, algunos grupos invertirían en la molécula aprovechando la baja del precio para almacenar y vender cuando el precio se recupere. Paralelo a esto, inicia la pandemia en México por lo que los cubre bocas y el gel antibacterial se convierten en productos prioridad para la sociedad y los requerimientos de compras llegan en millones para suministro al público en general. Las compras de pánico, el papel higiénico -sin entender el fundamento de necesidad- agua y víveres. Y ahora en la zona metropolitana de Monterrey cierran lugares públicos, escuelas, restaurantes para evitar que el brote incremente.

Efectivamente la economía se verá afectada por el virus, sin embargo como dice Warren Buffett “Sé temeroso cuando los demás sean avariciosos y sé avaricioso cuando los demás sean temerosos”. Cuando hay crisis hay oportunidad el detalle es identificar dichas oportunidades para invertir y hacer capital. Por ejemplo el dólar se disparó a casi $24 pesos en donde en un periodo de dos días aumentó dos pesos. Si existiera la cultura de inversiones en México, muchos podrían aprovechar estas rachas para monetizar en el mercado financiero de brokerage a corto plazo.

Pensemos que quedarnos en casa es también una oportunidad para aplicar estrategias digitales para los negocios, y para el aprendizaje en línea. Es por eso que ante la crisis es importante tener una actitud optimista y ver diferentes formas de manera creativa de impulsar nuestra economía local, identificar oportunidades de negocio, inversiones y crecimiento personal.

