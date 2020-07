Norma Canales: Empresas que logran dar el salto de crecimiento exponencial

Fuente: Cortesía

Recordemos que las crisis solo son una transferencia de riqueza, en épocas de crisis el dinero pasa de unas manos a otras y son esas manos que logran identificar esas grandes oportunidades y crecer empresas. Pero, ¿cómo se puede lograr crecer tu negocio en épocas turbias así como en épocas de prosperidad? Se hace por medio de un buen liderazgo.

El trabajo de un líder no solo es inspirar, sino que también crear otros líderes. Este concepto es el que logra potenciar cualquier organización ya que se puede de manera efectiva delegar las responsabilidades al equipo de trabajo.

Para crear líderes se debe impulsar la creatividad e innovación de las personas. Un director general está acostumbrado a dar órdenes e imponer decisiones; recordemos que un líder no le dice a la gente que debe hacer, sino que impulsa su talento por medio de su creatividad. La frase de Steve Jobs es muy acertada cuando dice “No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan que tenemos que hacer.”

La base de las empresas en crecimiento es la formación de talento; si no hay un programa de formación de talento algo está limitando el potencial de las empresas ya que los modelos de crecimiento deben estar direccionados hacia el capital humano. En México encontramos muchos empresarios que no quieren delegar, que tienen miedo en no tener la rienda del negocio, esto es por falta de liderazgo. Tener un buen liderazgo hace que las empresas trasciendan y pasen de una generación a otra ya que al final del día si todas las decisiones recaen en una persona, su tiempo y alcance es limitado así como el del crecimiento de la empresa.

El libro de James Collins “De buena a grandiosa: Empresas que sobre salen” es literatura en referencia a una investigación cuantitativa que se hizo tomando a lo largo de cinco años investigando empresas que dieron el salto de crecimiento exponencial en comparativa con otras que bajo las mismas circunstancias no lograron dar el salto. La clave se resume en los líderes que llevaron a la empresas de ser buenas a grandiosas.

Se debe quitar el miedo asociado a fracasar en el negocio por delegar y se debe potenciar el liderazgo del capital humano para que la organización pueda dar el salto exponencial de crecimiento. Jim Collins en su investigación exhaustiva menciona los diferentes niveles de liderazgo siendo el Nivel 5 el más importante ya que se define como un líder con características de disciplina, humildad, disponibilidad y control de ego. La clave no es trabajar en base a la dirección a dónde quieres llevar tu organización, sino que debe de ser en encontrar a las personas adecuadas potenciando su talento para llevar a la empresa hacia la dirección de crecimiento; es el “primero quién, y luego el qué”.

Las relaciones humanas son la columna vertebral de cualquier organización, familia o grupo, es por eso la importancia de encontrar y desarrollar el talento de las personas para así trascender de forma continua. Los empresarios que aplican este concepto de liderazgo logran tener una mayor estabilidad, un buen balance de vida y hacer negocios en diferentes sectores diversificando así sus ingresos y minimizando el riesgo. Quitémonos el miedo al fracaso por delegar y potenciemos el talento de nuestro equipo de trabajo para todos crecer en conjunto.

La autora es Economista Financiera de la Universidad de Wisconsin-Madison, tiene Maestría en Finanzas por la Universidad de Harvard. Licencias Financieras USA FINRA 6,66 & 65, notario público de Nueva York y especialización en Banca de Inversión del Investment Banking Institute of New York. También es Managing Partner de ANCA Corp.

Opine usted: hello@ancacorp.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.