Norma Canales: Empresas con ADN de resiliencia

Fuente: Cortesía

Se caen las bolsas, sube el dólar, recesión, inflación, crisis, pandemia. Ya es cansado leer todo el tiempo de lo que está pasando en materia de crisis. Desconecta la mente de la negatividad, la reconfiguración del mundo brinda oportunidades. Si no te agrada el gobierno actual y sus decisiones, no enfoques tu energía en eso. Si no encuentras trabajo o clientes formales, reconfigura tu estrategia. Se requiere planear y enfocar para lograr tus metas; pero el enfoque debe de ir dirigido a la meta, no a las variables que te frenan. Eso hicieron empresas importantes en el mundo, a continuación se muestran varios ejemplos de empresas que nacieron durante épocas de crisis:

• Airbnb

Empresa que nació durante la crisis financiera del 2008. Airbnb encontró al nicho de mercado de alquileres compartidos y el haber nacido durante la crisis inmobiliaria favoreció tanto a la compañía que para el 2019 llegó a tener una valoración de 31 mil millones de dólares.

• Uber

Al igual que Airbnb, Uber, empresa de movilidad compartida que nace en el 2019 a partir de la crisis financiera del 2008. La idea nace cuando sus fundadores no podían encontrar transporte en París. La innovación venció a la crisis y es Uber ahora una empresa conocida a nivel internacional.

• Microsoft

En 1975 Bill Gates decide emprender su negocio de software a pesar de la crisis que inició en 1973. En 2019 el valor de la empresa Microsoft era de más de 39 mil millones de dólares.

• Fedex

Fedex nace en 1973 cuando la crisis del petróleo por la necesidad de enviar documentos importantes de un día para otro. A pesar de que en su arranque tuvieron dificultades económicas, actualmente dicha empresa es de las más conocidas en materia de logística a nivel internacional.

• General Motors

Empresa automotriz que nace en 1908 durante la recesión financiera de 1907.

• Procter & Gamble

P&G nace durante la crisis de 1837 fabricando jabones, cirios y productos específicos de limpieza de los hogares; sus fundadores lanzan su negocio precisamente gracias a la crisis.

Cuando algo nace en condiciones de crisis o ambientes difíciles, su ADN de sobrevivencia es más fuerte ya que la empresa contiene en su sangre la resiliencia, por lo que en épocas de estabilidad y prosperidad logran tener un crecimiento exponencial. Los momentos que vivimos actualmente están llenos de oportunidades para crear la empresa transformadora con ADN de fortaleza por lo que se debe ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Haz un lado la crisis y vela como oportunidad con enfoque en un nicho de mercado y una estrategia innovadora.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.