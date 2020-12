Norma Canales: Aprendizajes del 2020

Fuente: Cortesía

Lo que nos ha dejado el año 2020 es definitivamente de reflexión. Nos dimos cuenta que lo más importante en una sociedad y una economía es la salud. La salud es tan importante que en su falta, se paralizan países enteros y sus economías. Sin salud no podemos hacer nada, no podría por ejemplo estar escribiendo esta columna. Los doctores y trabajadores del sector salud son superhéroes. Vivimos en un mundo interconectado globalmente gracias a los mercados abiertos, lo cual no solo nos permite la comercialización internacional, sino que también compartimos fallas y derrotas globales.

Los motores en la economía son su capacidad de generación de producto interno bruto y los pilares se fortalecen con infraestructura de movilidad y energía. México es un país privilegiado geográficamente por su ubicación cercana a los Estados Unidos. Además contamos con recursos naturales importantes que pueden generar economía. Sin embargo, nos falta infraestructura y es por eso que seguimos siendo un país en desarrollo.

La pandemia de este año nos frenó a todos, nos hizo recapacitar no solo en nuestra forma de vida del día de día si no que también en los déficits tan grandes que vivimos en nuestras ciudades, estados y nación. Nuestra economía mexicana cierra en números negativos, tenemos incertidumbre económica nacional de políticas públicas con fuga de capitales nacionales, también nuestra calificación crediticia estuvo a la baja. Proyectos de infraestructura se ven en el sur de México avanzando paulatinamente pero sin impactar el crecimiento económico del país. Ante la falta de infraestructura de salud, los gobiernos se vieron obligados a cerrar comercios y negocios locales lo que ha generado golpes a las PYMES.

Los hospitales están saturados, tenemos doctores día y noche trabajando para salvar nuestras vidas. Algunos nos enfermamos, algunos tuvimos suerte de estar sanos. La llegada de la vacuna ayudará a la reactivación paulatina de actividades pero tomará tiempo

Ha sido un año histórico que también nos hace valorar lo que antes teníamos como la salud, movilidad abierta, economía con potencial en crecimiento. Poder simplemente convivir con nuestras familias y amigos. Es por eso que no debemos dejar pasar por alto lo que vivimos este año y reflexionemos. Como dijo Charles Darwin: “Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”, podemos adaptarnos a nuevos estilos de vida, siempre valorando las posibilidades que nos da este país y muy cautelosos cuando tomemos decisiones de elegir a nuestros líderes políticos, ya que son ellos quienes van a tomar decisiones para bien o para mal en momentos de crisis nacionales y globales y eso no solo nos impacta económicamente si no que nos podría costar hasta la vida.

