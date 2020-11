Norma A. Hernández Perales: México, un país de fantasías

Fuente: cortesía

Los acontecimientos que han ocurrido este año en nuestro país y el mundo, dejarán una huella imborrable en esta generación. Estamos viendo una pandemia que lejos de unir a países ricos y pobres, los aleja mas.

De acuerdo a CNN, 22 de noviembre 2020, de ser aprobada en “fast track” la vacuna desarrollada por Pfizer, 20 millones de americanos serán beneficiados este diciembre, y el laboratorio esta en la fabricación de mil 200 millones de dosis para distribuirse el próximo año, ¿Cómo será esta distribución?, seguramente los países ricos que han pagado por la vacuna la obtendrán y los pobres quedarán en fila para el último tercio del año 2021 y 2022 en el mejor de los escenarios. El Centro de Salud de la Universidad de Duke calcula que no habrá vacunas suficientes para la población mundial hasta el 2024.

Mientras en México la insensibilidad del gobierno ante el número de muertes en ascenso, mas de 100 mil en datos oficiales, y el 1er lugar de muertes por cada 100 mil habitantes, 9.8 México , Irán 5.4, Italia con 3.8 y Estados Unidos 2.2 (John Hopkins, nov 17 2020) ; sin embargo en el país de las fantasías esto no existe, todas las mañanas oímos frases como “estamos saliendo adelante” “ México es un país resiliente” Y yo me pregunto, ¿Dónde estoy?, creo que esta pregunta que me hago, algunos mas se la hacen, no demasiados porque cada vez mas mexicanos necesitan un trabajo para subsistir: al 31 de Octubre el IMMS reportó 19 millones 902 mil 833 mexicanos con trabajo formal, de un país de mas de 125 millones de personas.

El INEGI en su último reporte informa 51 millones de personas con trabajo formal e informal, sin embargo, de enero a octubre de este año se han perdido 518 mil 609 puestos de trabajo formal y las solicitudes de retiro por desempleo de las AFORES se acercan al millón y medio. Así la crisis sanitaria, se convierte también en una crisis económica para los ciudadanos mexicanos engrosando las personas pobres de este país, pero de esto no se habla en el país de la Fantasía.

Al parecer lo anterior esta en segundo plano, lo primero es salvaguardar el buen nombre del ejército mexicano que cada vez tiene mas poder y hace de todo desde construir obras públicas: el Tren Maya , el Aeropuerto Santa Lucía y hospitales; también es policía migratoria, controla aduanas y puertos. De aquí la importancia de salvar al General Cienfuegos de la justicia americana y hacer un trato para que el proceso se siga en su casa, perdón en México, me pregunto ¿entregaría la Fiscalía Americana todas las pruebas al Gobierno mexicano ?, esa información no la sabemos, no se informa en las mañanas.

¿Qué nos dice cuando el presupuesto militar es mayor que el presupuesto de salud, ante una pandemia que debería de ser la prioridad para el gobierno Mexicano?. El primero cuenta con $35 mil 671 millones de pesos, mientras que el segundo $16 mil 588 millones. Lo anterior dice la importancia que la presidencia otorga al ejército.

Aunque polémico Trump apoyó a la pequeña y mediana empresa durante la crisis, al menos el o sus asesores comprenden la importancia de la PyME en el eslabón de producción, y mientras allá se daban apoyos económicos por parte de los bancos, aquí son escasos, ni ayuda al Sector turístico. ¿Cuál es la estrategia para la reactivación económica?; al parecer no la hay, solo salvaguardar los proyectos del presidente.

Desde el punto de vista constitucional la aprobación de los Senadores para dar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de embargar cuentas bancarias a cualquier ciudadano sospechoso de algún ilícito va en contra de la presunción de inocencia que dicta la Constitución.

Michael Kouly, escritor y gurú del Banco Mundial advirtió que tras la crisis post-Covid, en México persistirán: un sistema judicial débil, el crimen organizado, la pobreza, una falta de crecimiento económico y una infraestructura digital subdesarrollada e inestabilidad política. Agregaría también un desprecio total a las instituciones que son las bases para un orden entre países y en los países, y que al final del día son las que marcan si un país va por la vía autocrática, alejándose de una democracia.

Lo que ha pasado este 2020 es muy complejo para resumirlo y entenderlo, la felicidad de algunos es que viven en sus fantasías, lo triste es que los demás sufriremos las consecuencias de sus fantasías.

La autora es Profesora del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios, Campus Monterrey.

