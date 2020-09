Norma A. Hernández: El desempleo en Latinoamérica en el 2020

Fuente: cortesía

La pandemia de COVID-19 ha causado un impacto sin precedentes en los mercados laborales de América Latina, mostrando un fuerte aumento en las tasas de desempleo. La situación deja a millones de personas desempleadas y sin ingresos, lo que provocará un aumento de la desigualdad y la pobreza en la región, de acuerdo a la la Organización Internacional del trabajo en su reporte publicado en julio de 2020.

La tasa de desempleo promedio de la región, que era del 8.1 por ciento a fines de 2019, podría subir entre cuatro y cinco puntos porcentuales de acuerdo al artículo “ Labour Outlook in times of COVID-19: Impacts on the labour market and income” de la Organización Internacional del Trabajo.

Este aumento sin precedentes de la tasa de desempleo regional implica un récord histórico de 41 millones de desempleados, lo que repercutirá en la estabilidad económica y social de nuestros países.

El Outlook Report destaca que el pronóstico del Banco Mundial estima una caída en el crecimiento económico de -7.2 por ciento para la región, lo que llevaría la tasa de desempleo hasta el 12.3 por ciento, mientras que si se consideran los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, una contracción del -9,4 por ciento significa que los niveles de desempleo llegarían al 13 por ciento. En números absolutos, estas tasas implican que la cantidad de personas que buscan trabajo pero no son contratadas aumentó de 26 millones antes de la pandemia a 41 millones en el año 2020.

Además, hay un deterioro en la calidad de los trabajos y una reducción de los ingresos de los trabajadores y los hogares. "Una característica de esta crisis ha sido la rapidez de su impacto, que se ha traducido en un colapso inmediato de los ingresos laborales y familiares de un grupo muy amplio de la población", dijo Vinícius Pinheiro, Director de la Oficina en Latinoamérica y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, quien agrega "Esto puede amplificar las desigualdades sociales dado que el ingreso laboral promedio contribuye a alrededor del 80 por ciento del ingreso familiar total en la región".

Agrega el reporte que aproximadamente el 40 por ciento del empleo total en la región se realiza en sectores económicos de alto riesgo ante la crisis del COVID-19, mientras que el 17 por ciento lo hace en sectores de riesgo medio-alto. Algunos de los sectores de actividad de alto riesgo, son el hotelero, restaurantes y el comercio, que requieren mucha mano de obra, especialmente con niveles más bajos de habilidades. En el otro extremo, una proporción muy baja de trabajadores (menos del 20 por ciento) se dedica a actividades de bajo riesgo como son la administración pública y la educación.

Ante la enorme reducción de puestos de trabajo y la pérdida masiva de ingresos laborales, el desafío de las políticas públicas y privadas a la crisis es enorme, y requiere que los gobiernos, junto con los interlocutores sociales de sus países, alcancen un consenso sobre los programas sociales y económicos con una respuesta eficaz.

La Organización Internacional del trabajo ha propuesto que las estrategias y políticas para reconstruir los mercados laborales se basen en cuatro pilares: estimular la economía y el empleo; apoyo a los ingresos de las empresas y los trabajadores; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y lograr soluciones efectivas a través del diálogo social.

En México, de acuerdo a datos del Inegi, se estima que hay 15.7 millones de personas desempleadas que necesitan contar con un empleo, y en la cual una política monetaria expansiva por lo menos de tres años pudiera devolver las plazas de trabajo que se han perdido por causa de la pandemia durante este año.

La autora es la Directora de Proyectos Académicos de la Escuela de Negocios, Región Norte Tecnológico de Monterrey.

Opine usted: normahernandez@tec.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.