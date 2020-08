Pide IP regia no más impuestos

Tras los problemas que están pasando las empresas de la entidad y en especial las Pymes, Adrián Sada Cueva, presidente de la Caintra, pidió al participar en la 76 Asamblea Anual de este organismo al gobierno y a los legisladores apoyo para estas empresas y destacó que no es tiempo de nuevos impuestos.

“Me atrevo a solicitar a nuestro gobierno y a nuestros legisladores que trabajen para desarrollar programas de apoyo para la industria, sin sus apoyos la generación de empleo, la recaudación de impuestos, sus presupuestos sufrirán, no son tiempos de más impuestos, son tiempos de austeridad, solidaridad y más apoyo, en especial a una comunidad como la industrial que tanto ha contribuido a esta entidad y al país”, indicó.

El directivo invitó a los gobernantes y legisladores a sumar esfuerzos para para avanzar más rápido en algunos temas importantes para el sector.

Detalló que el primero de ellos es aprovechar las oportunidades que brinda el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá .

“Quisiera que redobláramos esfuerzos juntos en capturar todas las oportunidades que nos brinda el T-MEC, pero debemos crear las condiciones necesarias para atraer la inversión a nuestro estado y a nuestro país, hay que aprovechar la situación de tensión política entre China y Estados Unidos, que nos posiciona de una manera única para capitalizar esta oportunidad”, indicó.

Destacó que para lograrlo se necesita crear las condiciones necesarias para tener la confianza de los inversionistas y traer esta inversión al estado y al país, por lo que es importante demostrar que se tiene un estado de derecho fuerte, independiente y justo.

“Necesitamos también que nuestra administración nos de estabilidad en las reglas del juego, esto para poder planear y tener la confianza para invertir a largo plazo. Necesitamos demostrar que podemos mejorar en cuanto a seguridad se refiere y necesitamos que nuestros legisladores creen leyes que estimulen la inversión o al menos que no la disuadan”.

También se debe de apoyar al sector energético, pues las Pymes están comprando energía 50 por ciento más cara que su competencia en Estados Unidos .

Además, pidió una mayor seguridad en las carreteras del país, pues dijo que alrededor del 50 por ciento de sus socios han registrado al menos en una ocasión el robo de sus mercancías en los últimos 12 meses, por lo que la seguridad es fundamental para la confianza del inversionista.

PROMETE ROMO APOYO

Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de México, se comprometió con los industriales de Nuevo León a que el gobierno federal hará lo necesario para cumplir con los reclamos de la Caintra.

Dijo que “en base al T-MEC, sabemos que el costo de mano de obra va a tender con el tiempo a crecer y por otro lado está el sector energético, que como bien dices muchas de las Pymes pagan hasta 50 por ciento más que nuestros competidores”.

“Si la percepción del inversionista es que la mano de obra va a tender a subir por cuestiones justas y no bajamos el costo de la energía me temo que este país va a perder mucho atractivo”, agregó.

“A que voy con esto, a que te tomo la palabra, a que el presidente me ha encargado hacer un análisis a fondo de que se está planteando en el gobierno para tener un país competitivo y también que la población tenga acceso a precios energéticos lo más bajo posibles, y esto solamente se logra con productividad y políticas públicas adecuadas”.

“El otro tema que está pendiente, porque nos comprometimos con ustedes es la simplificación en toda esta tramitología burocrática de las pymes, tanto en la parte de trámites como en la parte fiscal y ahí hemos fallado, pues no hemos sido eficaces en tratar de responderte ya que varias veces has tratado el tema frente a mí y el presidente y a nosotros nos ha faltado responderte con más efectividad y con más urgencia”.

En respuesta a la petición de Sada Cueva, Romo Garza, dijo que el mensaje de fondo de la visita de Andrés Manuel López Obrador a EU fue que México debe honrar los contratos.

Explicó que la esencia de la visita a Washington con Trump, es que el mensaje de fondo, porque se lo hicieron saber varios de los miembros del gabinete del presidente Trump, es que una vez que se acabó el protocolo fue que se respetarán los contratos.

“Me dijeron, Poncho, solamente queremos recordarte que para que haya un éxito rotundo en la relación comercial y en hacer un América fuerte, hay tres palabras que queremos que se lleven de mensaje: honren los contratos”, comentó Romo.

“Así de sencillo, ese fue el mensaje de fondo, porque si no hay esto no hay certidumbre y no hay un ambiente propicio para la inversión que es lo que más requerimos y además si no hacemos esto no vamos a poder aprovechar que hay este conflicto entre Estados Unidos y algunos países asiáticos”, agregó.