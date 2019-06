Neoliberal y sin rumbo la economía de México: Turner

El excolaborador del área económica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la campaña de 2012, Fernando Turner Dávila, dijo que el Gobierno Federal carece de un modelo económico que impulse el desarrollo del país y de un líder que lo dirija en ese sentido.

“No tienen un modelo claro que oriente a la acción de las diferentes Secretarías y actores políticos en cuanto a lo que es el desarrollo económico, no obstante el presidente ha planteado que el crecimiento de la economía es la única manera de acabar con la pobreza, pero no se ve que hayan tenido dirección y orden en toda esa parte”.

“Y no se ve tampoco un líder claro en el manejo de las diferentes áreas del Gobierno que inciden en la economía, se ve un manejo no coordinado de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Energía, de la del Trabajo, y la de Economía, que casi parece desaparecida, en la tarea de relanzar el desarrollo del país”, dijo el ex secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León.

Quien en su momento fue nombrado Secretario de Economía, dentro del gabinete de López Obrador para las elecciones de 2012, destacó que si bien esta administración ha tenido aciertos en la parte política, como el combate a la corrupción, un gobierno más austero, control del gasto público y un presupuesto federal; éste continúa manteniendo el modelo neoliberal que tanto criticó.

“En otras palabras, el modelo económico que persiste en México de la Cuarta Transformación es el mismo modelo neoliberal, nada más que ahora con continuos comentarios negativos hacia la iniciativa privada, a las empresas, a la inversión privada. lo que no traerá buenos resultados”.

El fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) y presidente del Consejo de Katcon, añadió que “es increíble que ante una necesidad tan urgente de reactivar la economía no haya el tiempo suficiente de los líderes, ni públicos ni privados, para ponerse a plantear un nuevo modelo económico. Se sigue usando todas las ideas y políticas de los tan atacados neoliberales”.

TRUMP, GOLPE EN PARTES BLANDAS

En relación a la amenaza de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de imponer aranceles a productos mexicanos dijo que “lo único bueno que trae, es un golpe en las partes blandas que debe de hacernos recapacitar y ponernos en acción de guerra y hacer que este país sea una potencia mundial y ojalá que lo logre, pero para lograrlo va a tener que cambiar.