“Nadie conoce a Morena en Nuevo León”: El Capi

El partido Morena en Nuevo León (NL) está en una paradoja, es el partido en el poder, pero nadie lo conoce, no tiene presencia ni estructura en la entidad, aseguró Julio Lanestosa Baeza, conocido como “El Capi”, aspirante a dirigir el Comité Ejecutivo Estatal.

“Tenemos esa situación, que debería de ser vergonzoso porque somos el partido en el poder y, deberíamos de tener una presencia muy significativa en cada rincón de la República. Pero es un hecho que aquí, nadie conoce a Morena o no saben qué está haciendo en el estado porque nadie está trabajando en Morena, excepto yo”, explicó Lanestosa Baeza.

Agregó que “esto ha sido uno de los problemas que tenemos a nivel estatal, incluso a nivel nacional, porque no se le ha dado difusión y porque no se han hecho los trabajos que deberían a un partido fuerte. Ese es uno de los retos que tengo”.

“(Quiero) Agarrar la presidencia del comité estatal por una razón simple, no tenemos trabajo, no tenemos estructura, no tenemos presencia en ningún municipio y, ese es el gran reto que tengo y estoy convencido y seguro de que lo voy a sacar adelante”.

El militante dijo que una de las razones por las que el partido pasa por esta situación, tanto a nivel local como nacional, es que a éste se adhirieron personajes que dejaron otras militancias, trayendo consigo viejas prácticas.

“Cuando inicia Morena, primero como movimiento y luego como partido, no había quién le apostara, pero hoy en día, se nos llenó la casa de pura basura, de gente que vienen de otros partidos con mañas ya conocidas y, nosotros tratamos que Morena sea un partido limpio donde haya mucha gente que sienta la camiseta, con esa necesidad de servir al pueblo”, destacó.

“El Capi” explicó que serán las bases del partido quienes designarán a los candidatos para dirigir el movimiento en los estados y esto debe ser antes de que termine el mes de octubre.

“No hemos podido hacer el cambio de la directiva nacional, estatal, ni municipal, porque llegó un grupo de gente que se apoderó del partido y, cerraron la afiliación indebidamente, violando un artículo de la Constitución y algunos de los estatutos de Morena. No podemos cerrarle la puerta a nadie porque son entes financiados con recursos públicos. Eso nos ha llevado a no tener un crecimiento interno del partido porque, la dirección nacional se cerró y, eso no nos ha permitido crecer”, comentó.

Sobre si en el estado va a mantener la premisa que caracteriza el presidente, Andrés Manuel López Obrador de priorizar a los que menos tienen y, que se le ha llegado a catalogar de ser populista, Lanestosa Baeza destacó:

“Si quitar el hambre, dar opciones a la gente pobre es populismo, soy bien populista. El presidente está haciendo un muy buen trabajo en el tema de recuperar la dignidad de la gente humilde, que tenía varios gobiernos que no los volteaban a ver”, enfatizó.

Y agregó “nuestro primer objetivo es apoyar a todos los empresarios porque si no hay empresa no hay empleo y, si no hay empleo no hay economía. Somos pro empresa”.

Finalmente, aseguró que, en el siguiente proceso electoral que se celebrará en Nuevo León en junio del 2021, Morena ganará diversos escaños e incluso la gubernatura.

“Vamos a quedar, van a ver muchos puestos y se van a ganar muchas posiciones como regidurías, alcaldías y diputaciones y sin duda la gubernatura. Vamos con toda la seguridad”.

“Hoy por hoy tengo el proyecto de ser el presidente del comité estatal porque, si no tenemos un cuadro de jugadores con qué vas a competir y, si no tenemos buenos jugadores, que serán elegidos en su momento, a quién le compites lo va a venir a ganar el señor que vende elotes en la esquina. Afortunadamente los otros partidos también están todos desalineados”.

“Morena tiene tres o cuatro opciones, más los que se apunten. Estamos esperando que se defina el tema de partido, y de ahí arrancar con la formación de estructura”, puntualizó.