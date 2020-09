Mueren 51 por Covid-19 en Nuevo León

Las autoridades de salud de Nuevo León reportaron hoy la muerte de 51 personas a consecuencia de complicaciones derivadas por Covid-19.

Con esto la cifra acumulada de defunciones llegó a dos mil 796.

Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano y vocera de la Secretaría de Salud, dijo que, una de las causas por la que se mantiene el número diario de defunciones, es la llegada tarde de pacientes a recibir atención médica.

Por ello conminó a personas que ya padecen alguna comorbilidad como diabetes, obesidad o hipertensión entre otras, a extremar precauciones y acudir con un médico al presentar síntomas relacionados con el coronavirus, aún y cuando no se hayan realizado los análisis clínicos.

Advirtió que, pese a que sólo el 20 por ciento de las personas que han perdido la vida debido a esta enfermedad, eran consideradas sanas; éstas no deben confiarse porque pueden contraer el virus y no lograr superarlo.

La médica reportó que en las últimas 24 horas se agregaron 549 nuevos casos de contagios en el estado, para alcanzar un total de 53 mil 807 personas infectadas. De éstas, seis mil 159 se consideran casos activos con riesgo de contagiar a más personas.

Al día de hoy, 44 mil 852 pacientes ya consiguieron recuperarse.

Sobre la ampliación de la reapertura económica que se dio el fin de semana, donde cines, casinos y gimnasios, entre otros ya pueden operar. Becerra dijo que prevén que esto se refleje en discretos incrementos en los casos diarios de contagios.

Y advirtió que ahora, la responsabilidad de que no se den crecimientos exponenciales, está en los ciudadanos.

“Lo que esperamos es que, esto se mantenga en meseta o en incrementos que no sean representativos, que no haya picos explosivos, es decir que, el día de mañana no lleguemos a picos de 800. Estamos apelando a la responsabilidad social”.

Agregó “tuvimos que aperturar la economía porque era importante para el sostenimiento del estado y porque el semáforo nos dijo que teníamos una capacidad hospitalaria para atender pacientes. No quiere decir que la pandemia ya terminó. Yo espero en los siguientes días decir que a pesar de que estamos aperturados continuamos en meseta porque la población ha sido responsable”.