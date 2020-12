Montserrat Martínez: Las ventas en línea como negocio rentable

Fuente: Cortesía

Estimado lector, actualmente nos encontramos con mayores restricciones en Nuevo león, ya que el gobierno implementó el cierre de la gran mayoría de los negocios durante sábados y domingos hasta el próximo 21 de diciembre, debido a que los casos diarios no han disminuido, si no al contrario estos han ido en aumento al tener un aproximado de 800 contagios diarios durante los últimos días recaudando desde el inicio de la pandemia más de 107 mil casos en el Estado, así como más de cinco mil 750 defunciones, por lo cuál el modelo de ventas en línea se ha vuelta una gran tendencia en los negocios tras la pandemia por el Covid-19.

En la edición de la semana pasada hablamos de cómo iniciar las ventas en línea, hoy hablaremos sobre algunos de los beneficios que puedes obtener al formar parte de los negocios que cuenta con la modalidad de e-commerce (Comercio electrónico)

Entre los beneficios de las ventas en línea se encuentran:

Tienda en línea

Puedes contar con una cantidad ilimitada de productos y servicios en tu página web no tendrás limitaciones de espacio en tiendas físicas, podrás realizar cambios e innovaciones en un solo clic, por lo que siempre podrás mantenerte actualizado en las tendencias del mercado.

Ahorro de costos y gastos

Al tener un sitio web con ventas en líneas tendrás una reducción significativa de nomina de personal, renta de espacio físico, facturas de servicios de agua, luz, etc., entre muchos otros más costos y gastos que se deben tener en tiendas físicas.,

Ventas las 24 horas del día

No existirán restricciones de horarios para llevar a cabo ventas por horarios, al tener tus productos en tu página de internet, los clientes siempre podrán realizar sus compras a cualquier hora, sin esperar algún horario para poder hacerlo.

Sin limitaciones geográficas

Podrás llegar a cualquier lugar del mundo, tu único punto a cubrir es poder llevar tus servicios de manera remota o poder viajar a cualquier lugar, mientras que si tu negocio es la venta de productos solo deberás contar con envíos internacionales para tener una oferta en todo el mundo.

Mejor servicio al cliente

Podrás estar más cerca de tus clientes para contestar todas sus dudas, así como agregar una sección de preguntas frecuentes con las que muchos clientes podrán resolver sus dudas en cualquier momento, al igual que un chat de servicio y soporte, correo electrónico y WhatsApp para resolver todas las dudas de tus clientes.

De igual forma estos son solo algunos de los beneficios que pueden obtenerse de las ventas en línea y no solo eso, si no que también puedes tener ventas en puntos fijos como tradicionalmente lo hacen muchos negocios, recuerda que lo mas importante es entender tu mercado meta, saber cuáles son sus necesidades y preferencias de esa manera podrás enfocar tus estrategias y canales de ventas a ellos, no olvides asesorarte con expertos en temas de mercadotecnia, páginas web y ventas en línea para tener la mejor página web que tu negocio pueda tener.

La autora es Coordinadora de Medios, Contador Público del Despacho Elizondo Cantú, SC .

Opine usted: editorial@elizondocantu.mx

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad única de quien la firma y no hay que hacer que la postura editorial de El Financiero.