Montserrat Martínez: Las redes sociales tu aliado tras el Covid-19

Apreciable lector, recientemente de acuerdo con el estudio “Digital 2020 Global Digital Overview”, que se llevó a cabo durante el mes de Enero 2020 por las empresas We are Social y Hootsuite de Redes Sociales como Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, entre otras, donde las tres principales actividades que realizan se engloban en: entretenimiento, comunicación y obtención de información.

Teniendo ese dato y viviendo un momento en el que nuestra comunicación y trabajo en la gran mayoría de las empresas en el Norte se efectúa remotamente debido a la pandemia, inexcusablemente debemos buscar las mejores herramientas para el éxito mediante la tecnología, una de ellas es el marketing digital, el cual es el conjunto de estrategias en medios digitales para obtener posicionamiento (presencia en el mercado), incremento en las ventas, prospectos de clientes, entre otros.

Sin embargo en un mundo globalizado y competitivo, no solo se trata de estar en internet, para lograr ser exitoso es importante conocer e identificar las mejores estrategias digitales que te ayuden a lograr tus objetivos y existen varios puntos a tomar en cuenta, como lo son los siguientes:

• Medición de resultados

Sabemos que lo que no se mide no se mejora, entonces sería un error no medir los resultados de todas las acciones que efectuamos entorno al marketing digital, por consiguiente será imposible analizar que funciona y se debe seguir realizando para maximizar los resultados y que se debe modificar o en el peor de los casos eliminar para evitar alejarnos de nuestros objetivos, así teniendo datos sabremos tomar las decisiones correctas para alcanzar el éxito.

• Hábitos de consumidores

Conocer a tu cliente es uno de los aspectos más relevantes para entender como debe ser tu estrategia de marketing, ya que reconociendo cuáles son sus costumbres y comportamientos, puedes tener beneficios formidables que marquen la diferencia en el impacto que tendrás en la era digital, por mencionar un ejemplo hoy en día puedes pedir una cantidad ilimitada de artículos, comidas y/o servicios en línea sin importar que hora sea, y las aplicaciones o páginas web con esas características harán el pedido en ese momento, generando nuevas experiencias de consumo 24/7 los 365 días del año.

• Actualización e Innovación

Al ser una herramienta que se lleva a cabo por medios digitales la transformación digital es uno de los desafíos en las empresas al manejar una aceleración exponencial, lo que hoy es lo más actual mañana se vuelve obsoleto, por consiguiente es importante estar en constante actualización de lo que es tendencia, lo que nuestros consumidores utilizan, quieren y necesitan, así como de igual manera ir de la mano con la innovación por diferentes conductos como la creación de productos y/o servicios nuevos y ofrecimiento de un valor agregado a los clientes generando un vínculo que se lleve a cabo por medio del factor emocional logrando lealtad a nosotros, por mencionar algunos.

Se parte de esta era digital y obtén grandes beneficios por medio de una estrategia de marketing que te lleve a cumplir tus objetivos, desde Monterrey en nuestra firma tenemos experiencia llevando estrategias personalizadas, déjanos brindarte nuestro apoyo para lograr el éxito.

