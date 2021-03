Mireya Guadalupe González: Importancia de la liquidez ante la pandemia

Fuente: cortesía

La liquidez es un concepto muy importante en términos económicos, se entiende como “la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor” y puede ser analizada en un enfoque tanto de finanzas personales como empresariales, donde la definición es prácticamente la misma y se entiende como “qué tan fácil es convertir nuestros activos en efectivo, para cubrir nuestras obligaciones”. De esta manera, mientras más fácil de convertir en dinero un activo, se entiende que este es más líquido.

La liquidez es un aspecto fundamental, sobre todo en momentos complicados como lo es la actual pandemia, donde una empresa que no tiene un adecuado nivel de recursos líquidos puede ver afectado su funcionamiento y en extremo ser obligada a desaparecer, con todas las implicaciones que esto traería.

El éxito o fracaso de una empresa está ampliamente relacionado con su manejo de la liquidez, misma que debe ir acompañada de un adecuado manejo de los créditos bancarios contratados.

Para el caso mexicano, de las 35 empresas listadas en el índice Índice de Precios y Cotizaciones, muestra que “22 de las empresas aplican o aplicarán una estrategia como disposición de líneas de crédito, reducirán el Capex (compra de bienes en busca de aumentar el valor de la empresa) y no pagarán dividendos para fortalecer su flujo de efectivo, ante los efectos del Covid-19. Lo anterior se da en un contexto en el que muchas de las empresas se han visto afectadas en sus operaciones dado el confinamiento y la consiguiente baja en ventas.

Para cada sector productivo y para cada tamaño de empresas la liquidez cambia, existen casos en los que se requiere más liquidez que en otros, sin embargo, poder disponer de efectivo para enfrentar emergencias de liquidez siempre será un punto a favor de las organizaciones, por lo que se recomienda, como aprendizaje, ser prudentes ante cualquier adversidad y protegernos de la incertidumbre, así como lo fue al inicio de la llegada del Covid-19. La liquidez además de ayudar a enfrentar emergencias como la actual pandemia, salva de vender en el peor momento y previene de perder oportunidades de negocio.

Manuel Sánchez O´Sullivan de Basave, Colosio, Sánchez Abogados en su columna para Entrepreneur hace recomendaciones sobre lo que las empresas deben y no hacer para enfrentar el coronavirus, sugiere que la información para la toma de decisiones en las empresas es fundamental para decisiones rápidas, que no sean improvisadas y que se presenten de manera oportuna, además sugiere el buen manejo del efectivo.

El cuidado del efectivo o caja (cash) es sumamente importante, se sugiere tener mayor control de los gastos, ser mucho más observados, así como mantener los ingresos más valiosos y rentables, esta situación debe ser aprovechada para hacer cambios y reinventar estructuras. Asimismo, no es recomendable vender en el peor momento, si por falta de liquidez la empresa se ve en la necesidad de vender, es decir deshacerse de activo fijo, cuidar no realizar operaciones con pérdida, y que estos no sean activos que se vayan a requerir en un futuro cercano.

Se ve una luz en este camino, pero aun así las restricciones pueden prolongarse y el regreso a la normalidad puede ser un proceso que tarde tiempo, por esta razón los siguientes retos se deben tomar con inteligencia y se debe mantener la prudencia, ya que la situación aún no está resuelta. Los líderes de la organización deben estar constantemente atentos a las variables internas y externas. Finalmente, Manuel Sánchez menciona una frase muy acertada en situaciones como la actual: “Hay que voltear hacia afuera para ver qué tan cerca de la cascada estarás cuando termine la tormenta, para saber hacia dónde hay que navegar desde hoy”.

