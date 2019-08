Mil 'depas' al Centro

Fuente: Cortesía

El crecimiento del Centro de la Ciudad de Monterrey cada día va en aumento y se tiene considerado por la gente de la AMPI, que en el corto plazo exista en el primer cuadro una oferta de mil departamentos en total, al sumar todos los proyectos que hay y los nuevos que se harán en el mediano plazo.

Van a existir opciones para casi todos los presupuestos, gustos y necesidades, a pesar de que el escenario económico del país muestre una desaceleración o recesión, y estas situaciones estén haciendo que cambie el desempeño del mercado inmobiliario, es decir, que éste antes era para los vendedores, o de los desarrolladores, aunque ahora es de los compradores.

Sí, lo lee usted bien, un mercado de compradores, ya que ellos serán los que manifiesten o pongan las reglas sobre cómo pueden comprar dichos inmuebles. Y es que cuando no hay dinero el que manda es el comprador, y no el vendedor, esto sucede en cualquier ámbito o sector económico, le anticipo que esto es lo que va a pasar en el mercado inmobiliario en el corto plazo.

Los especialistas consideran que habrá una estabilidad en los precios durante el próximo semestre, señal de que es un buen momento para invertir y proteger nuestro dinero.

Es bueno que se rescate el Centro de la Ciudad, esto es plausible, lo que ahora me pregunto es si el Municipio está preparado para darle los servicios que requerirán los mil nuevos propietarios del sector que vendrán con sus familias, con necesidades como parques, vialidades, mejores vías de acceso y por supuesto un transporte de calidad.

En este momento, ya existe una cruzada por respetar y darle su espacio correcto a las banquetas para que los transeúntes puedan caminar. Enhorabuena por esta acción, pero así como ésta, también debe de haber una cruzada para educar a la gente para que sea mejor ciudadano, mejor vecino, que respete los niveles del sonido dentro de sus casas y que sepan vivir en condominio.

De hecho, al parecer vienen cambios importantes en las leyes de condominio en el Estado en donde se consideran muchos de los problemas o situaciones antes mencionadas. Estamos muy lejos de tener uno como el de la CDMX, que el tomo es un “tumbaburros” comparado con las hojas del que tenemos en Nuevo León.

Para todos aquellos que su intención o anhelo sea vivir en el Centro existen muchas opciones actualmente como es el Distrito Kyo (by the way ahora hay distritos por todas partes) con Radiant, Midtown, Constela y Aluna; El Semillero; Citica y República de la gente de Internacional de Inversiones; Histórica; Barrio W, Torre Sohl; Torres Obispado por mencionar algunos y que son proyectos de muchos pisos, muy altos, muy grandes con muchos modelos de departamentos.

También existen opciones pequeñas e igual de residenciales como por ejemplo Torre Myo, que está en construcción o etapa de preventa y se encuentra junto al Río Santa Lucía y solamente serán 32 departamentos en 8 pisos.

Como les digo en el Centro con las mil unidades de departamentos habrá para todos los gustos, necesidades y presupuestos. El chiste es que hagan un buen “scouting” un fin de semana, haciendo una tabla comparativa en la cual venga:

1.- recámaras, 2.- baños, 3.- servicios, 4.- amenidades, 5.- cajones de estacionamiento, 6.- bodega, 7.- número de pisos y alguna particularidad, por ejemplo, yo creo que el número de vecinos y la cantidad de departamentos indica el tipo de persona que eres, así, los jóvenes buscan bullicio, gente, multitudes y lugares para divertirse, pues entonces una gran torre; mientras que la gente madura prefiere tranquilidad y armonía, por lo que un complejo pequeño sería una buena opción. En fin.

