Miguel Moreno Tripp : Sigue la mata dando

Sigue la mata dando, solo que esta vez se pasó. De acuerdo con el INEGI, que publicó el Indicador Global de la Actividad Económica el pasado 24 de julio, con cifras a mayo de 2020, mostró una disminución de (-)2.6 por ciento respecto al mes previo; las terciarias (servicios) cayeron (-)3.2 por ciento; las secundarias (manufactura) (-)1.8 por ciento y afortunadamente las primarias aumentaron 1.6 por ciento.

El tema es con respecto al año anterior: una reducción real de (-)21.6 por ciento de mayo 2020 con respecto al mismo mes del 2019. Las secundarias retrocedieron (-)29.7 por ciento y las terciarias en (-)19.1 por ciento; también, las primarias crecieron en términos anuales en 2.5 por ciento con respecto a mayo de 2019.

La caída más pronunciada se había dado a raíz del error de diciembre de 1994 que se reflejó en octubre de 1995, con un (-) 10.3 por ciento, es decir, menos de la mitad de esta caída, la cual pasará a la historia como un desastre económico sin precedente.

Recordemos que, por entidad federativa, cuyo último informe se presentó a finales de abril con cifras a diciembre de 2019, las entidades que más mal les ha ido, fueron Baja California Sur, con una caída anual de (1) 15.5 por ciento, seguida de Oaxaca (-) 7.2 y Morelos (-) 7.1. Por el contrario, Colima creció (+) 5.5 por ciento. En Nuevo León no nos fue bien, caímos in (-) 0.4 por ciento. Hay que estar pendientes para este próximo miércoles 29 de julio, en el que se publicará la siguiente información trimestral. La caída pega más donde más duele.

Por el lado del empleo, comentábamos que hacen falta más de 30 millones. Pretender que ya se está reduciendo la “descreación” del empleo -lo que parece ser la especialidad de la casa- es uno más de los argumentos falaces que tanto daño hacen pero que son esgrimidos a pie juntillas tanto por los que están adentro como por los tontos útiles (ya desde Lenin había) en lo que raya en sectarismo.

Será así, hasta que la frustración, hambre, desesperación, enojo, que serán algunas de las respuestas a esta situación, hagan reaccionar a la gente. Pero ¿hasta cuando habrá esa reacción de la gente y de los empleadores para crear trabajo? Porque francamente, pensar en que por parte del gobierno vaya a haber una reacción, cada vez se antoja más improbable.

Desafortunadamente, la noticia importante es si un tweetero, una celebridad o alguien de la prensa, dijo o dejo de decir; si regresa el avión para la rifa del no-avión. Eso sí, después de despilfarrar 47 millones de pesos para que estuviera a la intemperie, según se reportó en diversos medios y nadie habla del costo mensual del arrendamiento. Pagar para no usar, como el aeropuerto. Ni en sus peores (¿mejores?) sueños Kafka se lo hubiera imaginado. Pero sigue la mata: ¿son o no una cortina de humo las posibles declaraciones del exdirector de Pemex? Por si fuera poco, se defiende a rabiar en las redes sociales para convencernos a nosotros mismos, que somos los que pagamos por tanto bot. Mientras todo eso sea la agenda del país, no hay esperanza alguna y la mata seguirá dando … hasta que se muera.

