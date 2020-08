Miguel Moreno Tripp : Nike y la recuperación

Fuente: Cortesía

Las compañías americanas son requeridas a presentar un informe anual, llamado 10K en cumplimiento con la Ley del mercado de valores de 1934. Este reporte se presenta ante la SEC, Securities and Exchange Commission, equivalente a la CNBV en México.

El 10K tiene varias secciones (inclusive una de ellas que solo aplica para la industria minera, pero se incluye en todos los reportes). De las más importantes, desde luego están los estados financieros dictaminados; la sección que se conoce como MDA (Management Discussion and Analysis) en la que la Administración complementa la información financiera con comentarios más cualitativos y por supuesto la sección de firmas. Esta sección adquirió gran importancia a partir de los escándalos de principios de la década del 2000, como Enron. El objetivo de las firmas es lo que se conoce como accountability, que el diccionario inglés - mexicano, nos dice a la letra: “tomar responsabilidad por nuestros propios actos y es aplicable en cualquier actividad humana excepto para los políticos mexicanos”. Ya decía yo que por algo no ocupan ese término en el circo político mexicano.

El último reporte disponible para Nike, corresponde a su año fiscal terminado el 31 de mayo del 2019. En él se indica que Nike fue incorporada en 1967, en el estado de Oregón en Estados Unidos, aunque su fundación se remonta a 1964.

Lo que nos ocupa por una parte es su logo, creado en 1971 y conocido como swoosh cuya traducción del diccionario español-inglés (este es otro), es silbido. Es un silbido cuya cotización se estima en 26 mil millones de dólares.

Todo pinta para que la recuperación de la economía mexicana tome esa forma, es decir una caída estrepitosa de la economía con una muy lenta recuperación que probablemente no se presente sino hasta terminado el sexenio. La historia juzgará su desempeño.

En el artículo “Los riesgos para una recuperación robusta” de Research Affiliates, Cam Harvey indica siete riesgos que a su parecer pueden descarrilar dicha recuperación económica: Lo primero es la sobre confianza que hace ver las pequeñas mejoras en las cifras económicas mejor de lo que realmente son (la creación de 15 mil empleos contra la necesidad de más de 30 millones de empleos); lo segundo es el riesgo biológico: llama así al hecho de que las vacunas pudieran no pasar las siguientes etapas o peor, que se salten etapas de prueba y se apliquen con efectos negativos, además de un posible riesgo de una mutación del virus. Lo tercero es la “resaca de la deuda”, ¿Cómo responderán los bancos centrales y gobiernos que sí cuidaron de sus economías una vez que pase la emergencia? De hecho, indica que hay una propuesta en el Congreso americano de acuñar dos monedas de platino por un valor de un trillón de dólares (notación americana) cada una, las cuales serían adquiridas por el FED. Esto nos lleva al siguiente riesgo: surgimiento inesperado en la inflación.

Le sigue la “sorpresa de octubre”, un posible riesgo político en Estados Unidos. Por último, que los gobiernos vean esta pandemia como algo que ocurre una vez por milenio y no cada siglo: falta de visión de largo plazo. Justo como México, tanto a nivel personal como país.

Just do it (Hazlo ya). Esa es el slogan de Nike, pero en México estamos muy lejos de lograr: hacer que haya inversión para que haya trabajo para que se paguen impuestos para que a todos nos vaya bien (incluidos los que solo cobran). Just do it.

