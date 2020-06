Miguel Moreno Tripp: La inversión

Fuente: Cortesía

Hay de dos sopas: la inversión de cartera o la inversión fija bruta. La primera corresponde a los flujos de capitales que vienen a México a comprar instrumentos financieros, básicamente deuda emitida por el gobierno federal. Para mayo de 2019, de acuerdo con Banxico, la tenencia en manos de extranjeros fue de Ps$ 2,200,738 millones. Para diciembre de 2019, decreció un 2.3 por ciento. Pareciera no mucho, solo que son Ps$52,452 millones. Para mayo de este año, último dato disponible, el monto es de Ps$ 1,862,455.00 millones. En un año se redujo poco más de un 15 por ciento, o Ps$ 338,283 millones.

La inversión en bonos del gobierno no es otra cosa que un préstamo por parte de algún inversionista precisamente al gobierno federal. Ud. le prestaría su dinero primero a quien le da confianza de que le va a pagar y segundo, que le pague una tasa atractiva que le de un rendimiento y le compense los riesgos al prestar. A veces, estos capitales van y vienen y son los famosos capitales golondrinos de las épocas setenteras. Ojalá no regresemos a esos años.

La inversión fija bruta, nos dice el INEGI de este indicador que es una “información que permite un amplio conocimiento sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad. Este indicador muestra cómo una gran parte del nuevo valor agregado bruto en la economía se invierte, en lugar de ser consumido.”

Implícitamente nos habla de inversiones a más de un año, es decir, son inversiones que permanecen en el país -de ahí viene lo de fija- y que estará utilizada en bienes de capital para el proceso productivo. Doble golpe al ahuyentar la inversión fija bruta: no se lleva a cabo hoy, hoy, hoy como dijera el clásico, pero tampoco habrá con que producir para los siguientes períodos.

A marzo del 2020 (último dato) la inversión fija bruta se redujo un 11.1 por ciento en total. La caída más importante fue en maquinaria y equipo, que tuvo una caída de un 18 por ciento.

Creo que los supuestos nacionalismos no aplican para este caso. ¿Qué nos van a saquear? ¿unos cuantos metros cuadrados en donde se pone la planta? ¿El gas que se le vendería a una planta para producir electricidad para venderla al sistema? ¿realmente hablará en serio la persona que dijo que “los molinos atrapan el aire de las comunidades indígenas”? Desafortunadamente cada vez más hay más ejemplos negativos. Pero no es un nacionalismo, es la imposición de la ideología, llévese de encuentro a quien se lleve. Inclusive al país entero.

Este camino de reducción de inversión tanto de cartera como fija bruta, irremediablemente llevará a que se reducirán o inclusive se cancelarán muchas fuentes de trabajo. Pero hay gente para todo y posiblemente busquen eso mismo. Una mala experiencia con Uber por el centro del país -para no especificar la ciudad- fue que uno pide el servicio, le avisa la aplicación que va en camino el conductor, pero no se mueve: esta esperando a que el usuario cancele el viaje y así ganarse veinticinco pesotes por no hacer nada. Se pudo ganar de 300 a 400 pesos por llevarme al aeropuerto y posiblemente regresaría con otro usuario y ganaría otro tanto.

Quizá algunos le tiran precisamente a estirar la mano y recibir subsidios del gobierno. Les parece que mil 500 al mes es más que suficiente sin hacer nada. Qué triste, ¿no cree?

El autor es Doctor en Finanzas por la Universidad de Tulane; cuenta con la Maestría en Alta Dirección de Em- presas, en el IPADE. Se desempeñó como Director General de entidades del área Internacional en Santander Serfin. Es Director del programa OneMBA y tiene su Despacho asociado con Crowe Horwath para proporcionar asesoría en temas de Finanzas Corporativas.

