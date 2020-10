Miguel Moreno Tripp: La generación de la estulticia

Fuente: Cortesía

He escuchado la expresión “tirando rostro” pero sinceramente no acabo de entender totalmente su sentido pero en el caso de PEMEX ciertamente no está tirando rostro sino dinero. Y a raudales.

Como se informó en El Financiero esta semana pasada: “Pemex vendió mil 500 millones de dólares en bonos a cinco años con un rendimiento de 6.95 por ciento, por encima de los mil millones de dólares ofrecidos originalmente con un precio de orientación en el rango medio-alto de siete por ciento.

La venta se llevó a cabo sin problemas, a pesar de que la compañía tiene la mayor carga de deuda entre las grandes petroleras… Los diferenciales entre los bonos de la compañía a 2027 y el soberano mexicano, que se dispararon a más de 870 puntos básicos en abril, se han reducido desde entonces a solo 463 puntos básicos.”

¿Qué tanto es tantito? si vemos las colocaciones de deuda corporativa -en pesos en México- del último año, la gran mayoría ha sido a TIIE mas un spread que va desde 18 hasta 300 puntos básicos, con promedio alrededor de los 100 basis. Las emisiones en UDIS fueron con unos 565 básicos de spread. Las de tasa fija: una mínima de 6.97% hasta el 8.14% de la emisión de GAP a tres años por un monto de $4,200 millones de pesos.

Si la tasa TIIE primaria de esta semana fue de 4.5390, más uno de los spreads más altos, se llegaría hasta poco más de 7%. Tasa similar a la emisión de PEMEX, pero en ¡pesos! A la de PEMEX, se le tiene que añadir el riesgo del Tipo de Cambio que pudiera haber. No puede ser tan estricta la comparación, pero ciertamente da una idea de que tanto es tantito. Y es un montonal, por no decir otra cosa.

Del CFA se aprende que, por el enfoque de las primas de riesgo, partiendo de una tasa libre de riesgo en términos reales, si añadimos premio por inflación, tendremos tasa libre de riesgo nominal. Si a su vez le añadimos premio por plazo, entonces tendremos tasa de bonos gubernamentales de largo plazo. Si todavía añadimos premio por default, será la tasa de bonos corporativos. Podemos añadir el famoso premio por acciones (equity premium) y tendríamos el rendimiento (esperado) de las acciones o bien, si añadimos premio por iliquidez, entonces podemos llegar, en principio, a una tasa para activos no financieros.

Vámonos por partes. Partiendo del efecto Fisher, se llega a que el diferencial entre las tasas de interés reales entre dos países serían iguales: la condición de paridad de tasas de interés reales (real interest rates parity condition) entonces “no afecta”. El segundo componente, la inflación, si bien ha dado algo de que hablar recientemente, desde la autonomía de Banxico sin lugar a dudas la ha mantenido básicamente a raya.

El tema para PEMEX es tanto el riesgo país como el riesgo de default propio de la emisora. Pero ¿realmente es riesgo para PEMEX? Al final del día nosotros lo pagaremos por diversas vías: los impuestos que nos retienen a los cautivos -queramos o no-. El precio de la gasolina, nos cuesta directamente o va incluido en el precio de los bienes que compremos …. con mas impuestos incluidos. ¿Subsidios? salen de los impuestos y si entrara en default, ¿saldría un centavo del bolsillo de los partidos políticos para pagar su deuda? Ja, Ja y más Ja. A los hijos y nietos solo les estamos heredando deudas. Se van a acordar de nosotros como la generación de la estulticia.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.