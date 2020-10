Miguel Moreno Tripp: Eutanasia

Fuente: Cortesía

La semana pasada comentábamos acerca de que los grandes contribuyentes, incluidos por supuesto CFE y PEMEX, contribuyeron con el 51 por ciento de la contribución en 2019: de ahí salió para el gasto de gobierno, incluido el gasto en partidos políticos (algo que jamás sería considerada una inversión en el más amplio sentido de la palabra). Increíble que, en vez de cuidar de su principal fuente de ingreso, la denuesten y quieran acabar con ellos, fuera de CFE y PEMEX.

“Es de que es su obligación”. Ok, bummer (el que le entendió, le entendió y el que no … pues no, parafraseando al Filósofo de Güemez. [Boomer es el trato despectivo a los de la generación baby boomer. Bummer se traduce como irritante]). Claro qué hay que pagar impuestos, eso es obvio. Lo que parece no ser obvio, es en que se van, vamos la aplicación de esos impuestos. Una de esas aplicaciones, es el barril sin fondo que está siendo PEMEX.

¿Porqué invertir en un recurso que va de salida? De acuerdo con el Wall Street Journal, Exxon llegó a ser la compañía más grande del mundo por monto de capitalización hace siete años. En el 2008, tuvo utilidades por $46 billones de dólares y había permanecido en el Índice Dow Jones por casi cien años. Este año, presenta pérdidas por un billón de dólares.

Con información del Financial Times, este viernes 2 de octubre la startup NextEra, la compañía generadora de energía solar y eólica más grande del mundo, en el intradía superó en valor de capitalización a Exxon por 700 mil millones de dólares. El mundo está cambiando pero parece que no nos enteramos.

Bueno, no es del todo correcto. De acuerdo con FORBES en relación al informe presidencial, “El presidente López Obrador presumió el avance de las subastas eléctricas y mayor generación con fuentes renovables … “A junio de 2020, se observa una capacidad instalada de la energía contratada en la Primera, Segunda y Tercera Subastas de Largo Plazo, de 71.78%, 87.48% y 49.18%, respectivamente, en su mayoría generación fotovoltaica (solar) y eoloeléctrica (eólica)”.

La generación neta inyectada al Sistema Eléctrico fue de 251,772 gigawatt/hora, con una proporción de energías limpias de 22.7% y 77.3% de electricidad con fuentes fósiles... la iniciativa privada inyectó 58.4% y la CFE el 41.6% restante.

El mandatario destacó la entrada en operación de 31 centrales nuevas... de las cuales, 19 fueron solares, seis eólicas, tres de ciclo combinado, dos de combustión interna y uno de turbina de gas.” Señales encontradas.

Habíamos tenido récord de precios bajos de energía y ahora habrá que pagar más. Si se alega qué hay subsidios, esto se mencionó en el Foro IMEF de Energía: con la novedad de que los subsidios salen de los impuestos así que se paga vía tarifa o vía impuestos.

En ese mismo Foro, se mencionaba como fortaleza de México en el tema energético, a las economías de escala. Es decir, hay suficiente territorio como para generar energía limpia y barata, cosa que países con menos territorio, por más avanzados que están, pues no pueden.

Arabia Saudita, la Meca del petróleo y quienes en los 70´s básicamente paralizaron al mundo con el petróleo, han decidido transformar su política energética a que provenga de gas o energías renovables para el 2030.

Ya se ha mencionado en varios foros el tema de SOLARMEX. Como dijera el Chicharito, ¿Por qué no pensar en transformar PEMEX en SOLARMEX? (Bueno, no lo dijo así, pero es la idea). Reducir o eliminar PEMEX no sería calificado de asesinato, sería eutanasia.

