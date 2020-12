Miguel Moreno Tripp: El Manifiesto de Davos

Fuente: Cortesía

Davos es una pequeña ciudad en Suiza que cada año atrae a decenas de visitantes para el Foro Económico Mundial que este año cumple 50 años. Están lanzando un nuevo manifiesto: “un conjunto de principios éticos para guiar a las empresas en la era de la Cuarta Revolución Industrial.” (Esta es para avanzar).

Klaus Schwab, su Fundador, nos dice del manifiesto: “declara que las compañías deben pagar su parte justa de impuestos, cero tolerancia para con la corrupción, velar por los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de suministro y pugnar por un cancha pareja y competitiva”. “What’s not to like” o lo que es lo mismo “que le ves de malo” y sí, buscan un mejor capitalismo. Esto se contrapone a la visión del Foro de Sao Paulo del cual esta administración comulga con sus ideas. Para su conocimiento: El Foro de Sao Paulo se reúne en México de tiempo en tiempo: ’91, ’98, ´09 y ´15.

Esta semana el Foro Económico Mundial publicó su reporte Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery (Cómo se están desempeñando los países en el camino hacia la recuperación). El reporte analiza tanto las tendencias históricas de competitividad, así como las prioridades a futuro, proporcionando recomendaciones en tres sentidos: un análisis histórico de antes de la pandemia; lo necesario para reactivar la economía “más allá de las respuestas inmediatas a la crisis Covid-19” así como para lograr una prosperidad sostenible e inclusiva en el futuro.

Abarca temas trascendentes como reactivar y transformar un entorno propicio para el desarrollo ya que ha sido constante la erosión de las instituciones: “disminución o estancamiento de controles y contrapesos, así como de los indicadores de transparencia”. Un segundo tema está relacionado con el capital humano: “Por años antes de la crisis, los desajustes, la escasez de talento y el incremento en el desfase entre incentivos y recompensas para los trabajadores ha sido señalado como problemático para avanzar en la productividad, la prosperidad y la Inserción”. Si bien los aumentos con sombrero ajeno permiten sacar raja política ya que no se aumenta la productividad, en términos absolutos aumentos de 18.48 pesos al día se vuelven más un tema de reflectores que de impacto.

El tercer tema es Reviviendo y transformando los mercados y los demás son: Reviviendo y transformando el ecosistema emprendedor, el Análisis del impacto de la preparación para la transformación económica y por último la Evaluación de la resiliencia ante las crisis a través del sentimiento empresarial.

¿Qué hacemos con la situación en México? En el más alto índice de corrupción estamos Rusia y México, pero en Rusia un 50 por ciento le tiene confianza al gobierno, en México no llega al 30 por ciento. En Incrementos en las habilidades de los estudiantes del 2016 al 2020, disminuimos un tres por ciento. La fortaleza bancaria también disminuyo del año pasado a este.

A los líderes de negocios mexicanos les importa el valor de las cadenas productivas internacionales: claro, está el TMEC. Estamos mal en “Garantizar que las instituciones públicas incorporen principios de gobernanza y visión a largo plazo”; “Mejorar la infraestructura para la transición energética” (la única alta); “Actualizar planes de estudios pensando en los mercados del mañana"; “Revisión de leyes laborales y protección social”; “Cuidado de ancianos, niños e infraestructura sanitaria” (el peor) así como el penúltimo lugar en preparación para la transformación económica. Se puede “matar al mensajero” pero la realidad se impone y algo tenemos que hacer antes de que se termine de hundir el barco.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.