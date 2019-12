Miguel Moreno Tripp: El enmendado tratado

Fuente: Cortesía

Desde luego que el tema no solo de la semana, ni del mes, ni siquiera del año, sino de los próximos 16 años, es la aprobación, ahora de las enmiendas, por parte del Senado mexicano, quienes aprobaron, con 107 votos a favor y uno en contra, el protocolo modificatorio del T-MEC. Fue prácticamente de forma inmediata a la ceremonia de firma, en salones de la SHCP, por parte de Jesús Seade Kuri de México, Robert E. Lighthizer de Estados Unidos y Chrystia Freeland de Canadá.

Se esperaría la aprobación por parte del Congreso americano para el 18 de diciembre de 2019 y de Canadá, seguramente será en una fecha próxima.

Nos jugamos el futuro de México. Para poner en perspectiva la importancia de este acuerdo, de acuerdo a información del Wall Street Journal, la suma del comercio (exportaciones más importaciones) entre México y Estados Unidos pasó, de aproximadamente US$ 200 billones (en notación americana) en el año 2000 a US$ 617 billones para octubre de 2019. Canadá tiene un comercio valorizado en US$ 611 billones a la misma fecha. Es decir, México ya superó a Canadá en comercio con Estados Unidos.

Se modificaron siete artículos del tratado firmado hace poco más de un año, en temas referentes al medio ambiente, reglas de origen, propiedad intelectual, trabajo y resolución de disputas, entre otros. Veamos algunos ejemplos.

Los cambios al capítulo laboral indican que, para garantizar que las empresas mexicanas continúen disfrutando de los beneficios del T-MEC, -es decir libres de aranceles- deben cumplir con nuevos estándares laborales más exigentes, como lo es el derecho de los empleados a decidir a que sindicato agruparse y alas negociaciones colectivas propiamente. Si un panel de investigación encuentra fallas o incumplimientos, las exportaciones de esas plantas podrían enfrentar sanciones. Se resolverá en fast-track por medio de paneles listos para entrarle al quite. Cabe mencionar que el panel estará formado por ciudadanos que no sean ni mexicanos ni canadienses.

En cuanto a las reglas de origen se detalla que a partir de siete años del inicio de este acuerdo, para que el acero se considere de origen, todos sus procesos deben ocurrir en uno o más de los países firmantes. 10 años después del inicio de este acuerdo, los países buscarán aplicar requisitos apropiados considerando los intereses de los tres países para que el aluminio se considere de origen de esta región.

Un cambio a los requisitos del contenido de acero o aluminio en el capítulo automotriz se aclara que todos los procesos de fabricación de acero, en general, deben ocurrir en uno o más de los países firmantes para cumplir con el requisito del 70 por ciento de reglas de origen.

En el tema medio ambiental se agregó una nota estipulando que, para propósitos de solución de controversias, un panel presumirá que cualquier falla referente a este tema, afectará el comercio o la inversión entre los países, y el país demandado tiene que demostrar lo contrario.

Coincidentemente, se anunciaron progresos en las negociaciones entre Estados Unidos y China, en lo que se denomina la fase uno, ya que se cancelaron algunos aranceles en forma gradual y se destaca que se suspenderán los aranceles adicionales que hubieran entrado en vigor este domingo 15 de diciembre. Así mismo, a raíz del triunfo de Boris Johnson, que muy probablemente asegure el Brexit para enero de 2020, el presidente Trump comentó que esto detonaría nuevos acuerdos comerciales entre Estados Unidos e Inglaterra.

¿Cuántos países darían lo que fuera por tener unos cuantos metros de frontera con la economía -y el mercado de consumo- más grande del mundo? Tan estamos conscientes de la importancia, que se firmó -considero que atinadamente- estas enmiendas para que no haya obstáculos de este lado de la frontera.

Por notas periodísticas se entera uno de que vuelven los bloqueos a las vías ferroviarias en Michoacán, ahora por tan solo 10 o 15 pseudo-maestros. Cuando se cede al chantaje, ya te amolaste. Así que el mundo puede avanzar y podremos firmar muchos tratados y acuerdos que de nada sirve porque aquí nos pintamos solos para ir en contra de los intereses del país que no es otra cosa que ir en contra del futuro de nuestros hijos y nietos.

